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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

فرمانده کل قوا: پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

فرمانده کل قوا: پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، بر آمادگی رزمی، به‌روزرسانی بانک اهداف و پاسخ فوری و اثرگذار به هرگونه تهدید دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهان ارشد نیروهای مسلّح با حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای، فرمانده معظّم کل قوا، دیدار کردند.

رهبر انقلاب در این دیدار، «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابلۀ پرقدرت با دشمنان» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرّر کردند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.

حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای تصریح کردند: اگر دشمنان مجدّداً حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند، این نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی و ملّت ایران هستند که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کنند.

فرمانده کل قوا همچنین بر تقویت معماری اطّلاعات نظامی، تعمیق دفاع بومی در دو حوزهٔ «دکترین» و «تاکتیک»، رشد توانمندی‌های روزآمد دفاعی و امنیتی با بهره‌گیری از فنّاوری‌های نوین و تقویت بنیهٔ معنوی و روحیهٔ جهادی، هم‌زمان با تلاش بی‌وقفه برای تأمین نیازهای معیشتی و پشتیبانی از نیروهای مسلّح، تأکید کردند.

در بخش دیگری از تدابیر فرمانده کل قوا مقرّر شد بانک اهداف به‌نحوی به‌روزرسانی شود که انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی - صهیونی در تیررس نیروهای مسلّح قرار گیرد.

ایشان حمایت ملّی از نیروهای مسلّح را از ارکان بازدارندگی در برابر بیگانگان ایران‌ستیز و مزدوران داخلی آن‌ها دانستند و اضافه کردند: حضور هشت‌ماههٔ ملّت مبعوث در میادین، امتدادبخش دفاع مقدّس هشت‌ساله است که به موازات پایمردی نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجی، از تمامیت سرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت کرده است و خواهد کرد.

رهبر معظّم انقلاب اسلامی، با قدردانی از استواری هوشمندانهٔ جبههٔ مقاومت در کشورهای مختلف، وحدت ساحات را متغیّری تعیین‌کننده با تأثیر راهبردی در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا دانستند و ابراز امیدواری کردند این نظم جدید زمینهٔ روزافزون اتحاد ملّت‌ها و دولت‌های اسلامی را برای شکل‌گیری تمدّن نوین اسلامی فراهم کند.

سردار سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح، امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، و سردار سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار با فرمانده کل قوا، ضمن ارائهٔ گزارش‌هایی از وضعیت آمادگی مدافعان کشور در سواحل خلیج فارس، مناطق عملیاتی تنگهٔ هرمز، دریای عمان و مرزهای شمال غرب و جنوب شرق کشور، گزارشی نیز از تولید چندبرابری انواع مهمّات و سلاح‌های شناسایی، پشتیبانی و رزمی به استحضار ایشان رساندند.

فرمانده کل قوا، ضمن اظهار خرسندی از فعّالیت‌های انجام‌شده، از فرماندهان ارشد نظامی خواستند مراتب تشکّر و رضایت ایشان را به اطّلاع کلیهٔ نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی و کارکنان این سازمان‌ها و وزارت دفاع و خانواده‌های معزّزشان برسانند.

کد مطلب 6995212
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      11 5
      پاسخ
      أهلا و سهلا مرحبا لبیک سیدمجتبی
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      12 3
      پاسخ
      لبیک یا خامنه ای
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      8 2
      پاسخ
      درودبیکران برفرماندهی معظم کل قوا
    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      8 2
      پاسخ
      از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن
    • مدافع ولایت و دین ووطن IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      9 2
      پاسخ
      دشمن بداندماموج خروشانیم زاییده بحریم فرزندطوفانیم درسنگراسلام بگذشته ازجانیم
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      8 2
      پاسخ
      مااهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      7 2
      پاسخ
      حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای ( مدظله العالی) رهبرمعظم انقلاب اسلامی ما و عزیزتر از جانمان هستند و اوامرشان مقدم واولی تر از هر امر دیگر است
    • فتانه علوی IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      6 2
      پاسخ
      لبیک یاامام خامنه ای لبیک
    • سیدعلی فاطمی IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      5 3
      پاسخ
      وای اگر رهبرم حکم جهان دهد
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      خونی که دررگ ماست هدیه به رهبرماست
    • IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      شهادت وجهادافتخارماست
    • احمد علی IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اینا جرأت حمله به کشور خداوند را ندارند میدانند که ایران کل انرژی دنیا را مختل میکند فقط نترسید و از شرایط موجود کشور ملت را آگاه کنید تا بدانند که مبعوثند و این جنگ خداوند در همه زمینه هاست بر این کشور وارد شده . قول خداوند ...استطعتم من قوه
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اگر به آمریکا ثابت شود که ما هم دستمان به داخل امریکا می‌رسد و می‌توانیم بیت ترامپ یا همان کاخ سفید را روی سر خودش و ساکنین اشغال و بی مقدارش خراب کنیم محال است که او به تهدیدات تو خالی خودش ادامه داده یا دوباره به ایران حمله نظامی کند. ببینید این مردک قمار باز و رذل و شرور جرات کل کل و تهدید کره شمالی را ندارد.
    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      انشالله در آینده نزدیک با رهبری داهیانه ایشان شاهد بهبود شرایط معیشتی مردم ایران هم خواهیم بود.

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