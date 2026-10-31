به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، رانندگان خودروهای باری و تاکسی و کارکنان گذرگاه مرزی الشیب در استان میسان عراق در جاده منتهی به این گذرگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند تا درخواستشان برای بازگشایی این گذرگاه را به دولت عراق ابلاغ و خواسته‌هایشان را به آن ارائه کنند.

با توجه به وابستگی بخش عظیمی از اهالی این استان به جریان حمل‌ونقل و تجارت و مسافران از طریق این گذرگاه مرزی، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار فعالیت دوباره این گذرگاه شدند.

آنها تاکید کردند که تداوم بسته بودن آن به منافع و معیشتشان آسیب زده است.

گفتنی است در ۲۰ اکتبر جاری دولت عراق دستور داد که گذرگاه مرزی الشیب با ایران که در شرق استان میسان واقع است بسته شود. دولت بغداد اشاره‌ای به علت بسته شدن گذرگاه یا زمان بازگشایی آن نکرده است.

در ادامه حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که به علت عدم آمادگی‌های فنی فعالیت این گذرگاه متوقف شده است و مبادلات تجاری با ایران از طریق دیگر گذرگاه‌ها ادامه دارد.

گذرگاه الشیب یکی از گذرگاههای مهم میان عراق و ایران است که در جابجایی مسافر و کالا نقش بسزایی دارد.