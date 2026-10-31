بارش در تهران و البرز ادامه دارد؛ رگبار و رعدوبرق در راه ۱۱ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با پیش‌بینی‌ها و هشدارهای قبلی سازمان هواشناسی، در شبانه‌روز گذشته بارش باران برخی مناطق استان‌های تهران و البرز، از جمله حوضه‌های آبریز سدهای این دو استان را فرا گرفت.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی، حدود ۲۵ ایستگاه در استان تهران و بیش از ۳۰ ایستگاه در استان البرز طی شبانه‌روز گذشته بارندگی را ثبت کرده‌اند که تمرکز اصلی بارش‌ها در محدوده شهرستان طالقان بوده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در این دو استان مربوط به ایستگاه باران‌سنجی «هرنج» در شهرستان طالقان با ۱۴.۶ میلی‌متر بوده است.

همچنین از ایستگاه‌های «تکه ناوه» در طالقان ۱۲.۸ میلی‌متر، طالقان ۹.۷ میلی‌متر، «ناریان» در طالقان ۹.۶ میلی‌متر، «هشتگرد» در ساوجبلاغ ۹.۴ میلی‌متر، «کردان» در ساوجبلاغ ۸ میلی‌متر و «ولایت‌رود» در کرج نیز ۸ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

بارش باران در ۲۵ ایستگاه هواشناسی تهران ثبت شد

علاوه بر استان البرز، ۲۵ ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی در استان تهران نیز طی شبانه‌روز گذشته بارش باران را ثبت کرده‌اند که بیشترین میزان بارندگی به ترتیب مربوط به پردیس با ۳.۵ میلی‌متر، شمیران با ۳.۱ میلی‌متر، جورد با ۳ میلی‌متر، پس‌قلعه با ۲.۹ میلی‌متر، فرودگاه مهرآباد و زردبند هر کدام با ۲.۸ میلی‌متر و تهرانسر با ۲.۶ میلی‌متر بوده است.

داده‌های دیدبانی‌شده شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان می‌دهد که طی شبانه‌روز گذشته، برخی استان‌های همجوار تهران از جمله سمنان و قزوین نیز شاهد بارش باران بوده‌اند.

بر اساس اعلام مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، امروز شنبه (۹ آبان) نیز فعالیت سامانه بارشی با وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی مناطق استان‌های تهران و البرز، به‌ویژه ارتفاعات این دو استان، ادامه خواهد داشت.

همچنین برای استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، شمال و غرب خوزستان، شرق هرمزگان و ارتفاعات استان‌های سمنان و مازندران نیز وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است.