جمع آوری ۱۴۳ تبعه خارجی غیرمجاز در اجرای طرح امنیت اجتماعی چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرصوفی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت، طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۴۳ تبعه خارجی غیرمجاز، ۲۷ سارق، ۴۲ معتاد متجاهر و هشت خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی چابهار با اشاره به دیگر نتایج این طرح بیان کرد: در این عملیات ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر و ۹ قبضه سلاح کشف شد.

میرصوفی ادامه داد: همچنین ۳۵ دستگاه خودرو و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.