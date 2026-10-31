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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

جمع آوری ۱۴۳ تبعه خارجی غیرمجاز در اجرای طرح امنیت اجتماعی چابهار

جمع آوری ۱۴۳ تبعه خارجی غیرمجاز در اجرای طرح امنیت اجتماعی چابهار

چابهار- فرمانده انتظامی چابهار از جمع آوری ۱۴۳ تبعه خارجی غیرمجاز در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله‌محور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرصوفی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت، طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۴۳ تبعه خارجی غیرمجاز، ۲۷ سارق، ۴۲ معتاد متجاهر و هشت خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی چابهار با اشاره به دیگر نتایج این طرح بیان کرد: در این عملیات ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر و ۹ قبضه سلاح کشف شد.

میرصوفی ادامه داد: همچنین ۳۵ دستگاه خودرو و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

کد مطلب 6995217

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