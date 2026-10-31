به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محمدامین توکلی‌زاده در مراسم اختتامیه نشست هم‌اندیشی اعضای ستاد مدیریت محلات شهر تهران گفت: فلسفه اصلی سفر به مشهد، تشرف به محضر امام معصوم و زیارت حضرت رضا (سلام الله علیه) است و برنامه‌های جانبی تنها حاشیه این اصل به‌شمار می‌رود. زیارت باید با آمادگی قلبی، فروتنی و رعایت آداب همراه باشد؛ از ورود از پایین پای حضرت و پرهیز از درخواست از دیگران در حرم تا درخواست مستقیم از امام و توسل به امام معصوم (سلام الله علیه) به‌عنوان واسطه، زیرا امام زنده حاضر و ناظر است، سلام زائر را می‌شنود و پاسخ می‌دهد و از گناه او اندوهگین و از خوبی‌هایش خوشحال می‌شود. حتی با وجود کاستی‌های نفسانی، ورود به این دریای رحمت انسان را متحول می‌کند و نباید از امام روی گرداند.

دشمن پس از ۲۴۳ شب جنگ نتوانسته ملت ایران را یک قدم به عقب براند

وی با مقدمه ما چون در آب زندگی می‌کنیم نعمت آب را نمی‌فهمیم گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران باید در شرایط جنگ و فشار همه‌جانبه ملموس دیده شود؛ دشمن همه توان نظامی، امنیتی، اقتصادی و تحریمی خود را بسیج کرده و پس از ۲۴۳ شب جنگ نتوانسته ملت ایران را یک قدم به عقب براند و این همان قدرت واقعی است.

معاون شهردار تهران با تأکید بر مدیون‌بودن این اقتدار به رهبر شهید انقلاب، گفت: باید از برکت حضور ایشان در حرم امام رضا(ع) برای تشرف استفاده کرد و با تمسک به نایب‌الامام به امام رسید و از واسطه‌گری رهبر شهید که ۳۷ سال رهبری انقلاب را بر عهده داشت و جمله «ایران، ایران امام رضاست» از او صادر شده، بهره گرفت. همچنین رسیدن به الگویی برای مردمی‌سازی متناسب با روزگار امروز، پس از تجربه‌های متنوع چهل‌وهفت سال گذشته، امری دشوار اما لازم است.

الگوی مردمی‌سازی ما ریشه در سیره ائمه اطهار (سلام‌الله‌علیهم اجمعین) دارد

وی با تأکید بر لزوم بازخوانی الگوهای مردمی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران گفت: تحقق جمهوریت تنها با برگزاری انتخابات و رای دادن مردم کامل نمی‌شود؛ لیکن رای مردم بخشی از مردمی‌سازی است، اما مردم باید در چهار لایه؛ تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا جایگاه واقعی داشته باشند. از این روی، مدل مردم‌سالاری دینی با دموکراسی غربی در مبانی و تعریف شهر و شهروند تفاوت دارد و الگوی حکمرانی ما از سیره رسول‌الله (صلی‌الله علیه وآله وسلم) در مدینه‌منوره و مسجدالنبی تا دوران امامت امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و تا دوره امامت امام رضا(ع) و حتی عصر غیبت، گرفته شده است.

نسل چهارم مردمی‌سازی، ترکیبی از ساختارهای سنتی و شبکه‌سازی در فضای مجازی است

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به تجربه‌های مردمی‌سازی در دهه اول انقلاب اسلامی ایران؛ کمیته‌های انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، بسیج و کمیته امداد را از پدیده‌ها و مدل‌های نسل اول مردمی‌سازی دانست و افزود: نسل دوم با سازماندهی‌های مردمی در دفاع مقدس و پس از آن گروه‌های جهادی، ستادهای اربعین، خیریه‌ها و سمن‌ها شکل گرفت، نسل سوم به حلقه‌های میانی رسید و امروز نسل چهارم مردمی‌سازی، ترکیبی از ساختارهای سنتی و شبکه‌سازی در فضای مجازی است.

ضرورت حضور مدیران شهری در بستر شبکه‌های اجتماعی

وی با تأکید بر اینکه جامعه امروز جامعه‌ای شبکه‌ای شده است و بخش مهمی از شبکه‌سازی حقیقی به فضای مجازی منتقل شده است، گفت: مردم در گروه‌های خانوادگی، کاری، موضوعی و جغرافیایی در فضای مجازی بازتوزیع می‌شوند و ما با پدیده مهاجرت دیجیتال از یک سکو به سکو دیگر و تغییر جغرافیای ذهنی و اندیشه‌ اجتماعی جامعه روبه‌رو هستیم؛ بنابراین مدیران شهری باید زودتر از مردم این مهاجرت‌ها را پیش‌بینی کنند و در فضای جدید حاضر، خدمت‌دهنده و سازمان‌دهنده باشند.

مدل مردمی‌سازی ۳۶۰ درجه یعنی دیدن مردم در تمام لایه‌های مدیریتی است

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: در مردمی‌سازی نسل چهارم نباید ساختارهای سنتی محله‌محور، جغرافیامحور، صنف‌محور و تخصص‌محور را از دست داد، بلکه باید شبکه‌سازی مردمی در فضای مجازی را نیز به آن افزود تا مدل مردمی‌سازی ۳۶۰ درجه محقق شود. از این روی مدل مردمی‌سازی نباید کاریکاتوری باشد و مردم را فقط در یک لایه دیدن، یک نگاه نادرست و یک آفت مخرب است.

مدیران محلات باید بر مدل چهارم مردمی‌سازی اشراف داشته باشند

توکلی‌زاده در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تجربه پنج ساله دکتر زاکانی در شهرداری تهران گفت: بر اساس فرایندهای تجربه‌شده از نسل اول، دوم و سوم، مدلی برای نسل چهارم مردمی‌سازی پدید آمده که هم در فضای مجازی واقع می‌شود و هم نقش‌آفرینی مردم و مطالبه رأی آنان برای پروژه‌ها را دنبال می‌کند و در عین حال لایه‌های سنتی مردمی‌سازی را حفظ می‌کند. مدیران محلات نیز به‌عنوان عملیاتی‌ترین لایه مردمی‌سازی، باید این مدل و تفاوت آن را با نسل‌های پیشین به‌درستی درک کنند و برای شناخت نسل‌های یک تا چهارم مردمی‌سازی اشراف و مهارت لازم را پیدا کنند.