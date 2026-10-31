به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جامعی، در حاشیه برگزاری این مانور با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از وقوع بحران اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه، ارزیابی توان عملیاتی دستگاه‌های مسئول، تقویت هماهنگی و تعامل بین‌بخشی، بررسی فرآیندهای تصمیم‌گیری، شناسایی نقاط قوت و ضعف و مرور وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مرتبط در مواجهه با بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان است.

وی با بیان اینکه در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها، قدرت تصمیم‌گیری محدود می‌شود، افزود: اجرای مانورهای دورمیزی پیش از وقوع بحران، زمینه آمادگی بیشتر برای مدیریت شرایط اضطراری و اتخاذ تصمیم‌های سریع و مؤثر را فراهم می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، مقابله با تهدیدات و به حداقل رساندن آسیب‌ها را از مأموریت‌های اصلی پدافند غیرعامل دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی مستمر و تقویت فرهنگ پیشگیری و آمادگی تأکید کرد.

جامعی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی استان اردبیل تصریح کرد: قرار گرفتن استان در مسیر مهاجرت و زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر و وجود تالاب‌ها، پشت سدها و دریاچه‌ها، خطر بالقوه بروز بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان را افزایش داده و ضرورت آمادگی مستمر برای مقابله با این بیماری را دوچندان کرده است.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی حداکثری دستگاه‌های اجرایی و تمرین فرآیندهای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام تأکید کرد و گفت: تداوم این تمرین‌ها می‌تواند ضمن افزایش ضریب تاب‌آوری، از خسارت‌های احتمالی در زمان وقوع بحران جلوگیری کند.

در این مانور نمایندگانی از مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استانداری، دستگاه قضائی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، بسیج سپاه، نیروی انتظامی، حفاظت محیط زیست و اداره کل راه و شهرسازی حضور داشتند.

در جریان این برنامه، سناریوی فرضی شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان به‌صورت شبیه‌سازی‌شده مورد بررسی قرار گرفت و حاضران ضمن مرور وظایف دستگاه‌های متبوع خود، راهکارهای مدیریت یکپارچه بحران، هماهنگی بین‌بخشی، مدیریت منابع، تقویت نقاط قوت و رفع کاستی‌های احتمالی را ارزیابی کردند.

این مانور با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های مسئول، بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و تقویت توان مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام برگزار شد.