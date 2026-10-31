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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

مانور مدیریت بحران با سناریوی شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان دراردبیل

مانور مدیریت بحران با سناریوی شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان دراردبیل

اردبیل-مانور دورمیزی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با هدف افزایش آمادگی وهماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله بابیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در اداره کل دامپزشکی استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جامعی، در حاشیه برگزاری این مانور با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از وقوع بحران اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه، ارزیابی توان عملیاتی دستگاه‌های مسئول، تقویت هماهنگی و تعامل بین‌بخشی، بررسی فرآیندهای تصمیم‌گیری، شناسایی نقاط قوت و ضعف و مرور وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مرتبط در مواجهه با بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان است.

وی با بیان اینکه در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها، قدرت تصمیم‌گیری محدود می‌شود، افزود: اجرای مانورهای دورمیزی پیش از وقوع بحران، زمینه آمادگی بیشتر برای مدیریت شرایط اضطراری و اتخاذ تصمیم‌های سریع و مؤثر را فراهم می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، مقابله با تهدیدات و به حداقل رساندن آسیب‌ها را از مأموریت‌های اصلی پدافند غیرعامل دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی مستمر و تقویت فرهنگ پیشگیری و آمادگی تأکید کرد.

جامعی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی استان اردبیل تصریح کرد: قرار گرفتن استان در مسیر مهاجرت و زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر و وجود تالاب‌ها، پشت سدها و دریاچه‌ها، خطر بالقوه بروز بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان را افزایش داده و ضرورت آمادگی مستمر برای مقابله با این بیماری را دوچندان کرده است.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی حداکثری دستگاه‌های اجرایی و تمرین فرآیندهای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام تأکید کرد و گفت: تداوم این تمرین‌ها می‌تواند ضمن افزایش ضریب تاب‌آوری، از خسارت‌های احتمالی در زمان وقوع بحران جلوگیری کند.

در این مانور نمایندگانی از مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استانداری، دستگاه قضائی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، بسیج سپاه، نیروی انتظامی، حفاظت محیط زیست و اداره کل راه و شهرسازی حضور داشتند.

در جریان این برنامه، سناریوی فرضی شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان به‌صورت شبیه‌سازی‌شده مورد بررسی قرار گرفت و حاضران ضمن مرور وظایف دستگاه‌های متبوع خود، راهکارهای مدیریت یکپارچه بحران، هماهنگی بین‌بخشی، مدیریت منابع، تقویت نقاط قوت و رفع کاستی‌های احتمالی را ارزیابی کردند.

این مانور با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های مسئول، بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و تقویت توان مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام برگزار شد.

کد مطلب 6995222

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