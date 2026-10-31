به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر شنبه در نشست با رؤسای هیأت‌های ورزشی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: توسعه ورزش نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، شناسایی ظرفیت‌های بومی و فراهم کردن امکانات مناسب برای فعالیت و پیشرفت ورزشکاران است.

وی با اشاره به توانمندی‌های ورزشی استان افزود: رشته‌هایی مانند کوراش و جودو از استعدادها و پشتوانه قابل توجهی در خراسان شمالی برخوردارند و سرمایه‌گذاری در این رشته‌ها می‌تواند زمینه پرورش قهرمانان و حضور موفق ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کند.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر لزوم شناسایی و تقویت رشته‌های مستعد ورزشی گفت: توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای سطح آموزش و حمایت از فرایند استعدادیابی و پرورش ورزشکاران در رشته‌هایی مانند کوراش و جودو باید مورد توجه قرار گیرد.

نوری ادامه داد: توجه به رشته‌های ورزشی دارای پیشینه و ظرفیت در استان، فرصتی برای ارتقای جایگاه ورزش خراسان شمالی در سطح کشور است و باید با حمایت هدفمند از ورزشکاران و هیأت‌های ورزشی، زمینه تبدیل این توانمندی‌ها به موفقیت‌های بیشتر فراهم شود.

وی تصریح کرد: تمرکز بر رشته‌های مستعد به معنای نادیده گرفتن سایر رشته‌های ورزشی نیست، بلکه تمامی هیأت‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و استعدادهای خود از حمایت لازم برخوردار شوند.

استاندار خراسان شمالی همچنین دسترسی ورزشکاران به فضاهای مناسب تمرین را از عوامل مؤثر در توسعه ورزش دانست و بر ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود تأکید کرد.

وی اظهار کرد: جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت سالن‌های ورزشی و واگذاری مناسب این فضاها به هیأت‌ها می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌ها، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌ها و ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران کمک کند.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی را از اولویت‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان برشمرد و بر ضرورت پیگیری روند اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی باید برای بهره‌برداری و استفاده مردم و ورزشکاران تعیین تکلیف شوند؛ چراکه تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند بخشی از نیاز استان به فضاهای ورزشی را تأمین کند.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر لزوم هماهنگی و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: توسعه ورزش تنها به ساخت و تجهیز سالن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بهره‌برداری مطلوب از امکانات موجود، حمایت از هیأت‌های ورزشی و توجه به استعدادهای بومی نیز باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.