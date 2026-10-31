به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌ریزی و تمهیدات برگزاری مراسم استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام در استان مرکزی اظهار کرد: حضور شهدای گمنام در میان مردم، مایه خیر و برکت و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی است و می‌تواند پیوند نسل جوان با آرمان‌های انقلاب اسلامی را عمیق‌تر کند.

وی افزود: ایام فاطمیه فرصت مغتنمی برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع)، بازخوانی سیره و آموزه‌های این خاندان بزرگ و تجدید میثاق با آرمان‌های شهداست؛ شهدایی که با نثار جان خود، امنیت، عزت و استقلال کشور را رقم زدند.

قمری تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نهادهای نظامی و انتظامی باید با هم‌افزایی و هماهنگی کامل، تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای برگزاری باشکوه مراسم استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام به کار گیرند تا این آیین معنوی در شأن مقام والای این عزیزان برگزار شود.

وی ادامه داد: فضاسازی مناسب شهری، اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و تشکل‌های مردمی از الزامات برگزاری مطلوب این مراسم است و باید زمینه حضور پرشور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و دانشجویان، فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: برگزاری چنین آیین‌هایی نباید صرفاً به تشریفات و برنامه‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید از این فرصت برای تبیین فرهنگ جهاد و شهادت، انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و هویت ملی و انقلابی در جامعه بهره گرفت.

قمری افزود: هماهنگی دقیق در بخش‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی، ترافیکی و رسانه‌ای ضرورت دارد و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری مستمر مصوبات، زمینه اجرای مطلوب این مراسم را فراهم کنند.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود کمیته‌های تخصصی با تعیین دقیق مسئولیت‌ها و زمان‌بندی اقدامات، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام استفاده کنند و با مشارکت مردم، جلوه‌ای شایسته از قدرشناسی مردم استان مرکزی از مقام شهدا به نمایش بگذارند.

گفتنی است، در این نشست اعضای کمیته‌های تخصصی گزارشی از اقدامات انجام‌شده، مسیرهای پیشنهادی تشییع و برنامه‌های فرهنگی ارائه کردند و تمهیدات لازم برای هماهنگی بخش‌های اجرایی، امنیتی، ترافیکی و رسانه‌ای مراسم مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.