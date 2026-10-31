به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، فتح‌الله رحمتی اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت روستاهای آسفیج، بنستان، زارکوییه و شهر بهاباد برگزار می‌شود و معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری منطقه را دنبال می‌کند.

وی افزود: حضور اقوام آذری، کرد، بختیاری و قشقایی و اجرای موسیقی محلی و آیین‌های سنتی از برنامه‌های فرهنگی این رویداد است.

رحمتی با اشاره به برنامه‌ریزی تورهای گردشگری یک‌روزه و دوروزه گفت: گردشگران می‌توانند در آیین شکرگزاری مزارع زعفران و باغ‌های به حضور یابند و از نزدیک با مراحل تولید این محصولات آشنا شوند.

وی بازدید از موزه تاریخ و تمدن، موزه آفرینش، بافت تاریخی بهاباد و مرکز صنایع‌دستی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و افزود: دورهمی‌های شبانه در روستای دست‌کند ده‌عروس، اجرای موسیقی محلی، چوب‌بازی و عروسی سنتی بهاباد، رصد آسمان شب و اقامت در بوم‌گردی‌ها نیز برای گردشگران پیش‌بینی شده است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی بهاباد، برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی و زعفران و «به» و اجرای تور کویرنوردی را از دیگر بخش‌های جشنواره عنوان کرد.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری بهاباد و حمایت از اقتصاد جوامع محلی برگزار می‌شود.