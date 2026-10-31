کاروان «روایت مقاومت»؛ صدای فرهنگ و اصالت مردم جنوب شرق ایران

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سیستان و بلوچستان استانی با پیشینه‌ای غنی از فرهنگ، اصالت، مهمان‌نوازی و همزیستی اقوام و مذاهب است؛ اما تصویری که گاهی از این منطقه در افکار عمومی شکل گرفته، با واقعیت‌های زندگی مردم آن فاصله دارد.

در چنین شرایطی، حضور کاروان «روایت مقاومت» متشکل از هنرمندان، مجریان، ورزشکاران و چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی و اجتماعی، فرصتی برای مشاهده نزدیک‌تر ظرفیت‌ها و واقعیت‌های این استان فراهم کرد.

اعضای این کاروان در سفر خود با بخشی از زندگی اجتماعی مردم، روحیه وطن‌دوستی، وحدت و فرهنگ ریشه‌دار آنان آشنا شدند. اهمیت این حضور تنها به یک سفر یا مجموعه‌ای از دیدارها محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌توان آن را گامی در مسیر بازنمایی چهره واقعی سیستان و بلوچستان و انتقال روایتی نزدیک به واقعیت از مردمی دانست که فرهنگ مردم‌داری، همدلی و ایستادگی در هویت آنان جایگاه ویژه‌ای دارد.

کاروان روایت مقاومت تصویر واقعی مردم سیستان و بلوچستان را به کشور نشان داد

حجت‌الاسلام مجتبی بامری، امام جمعه سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور کاروان «روایت مقاومت» در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: برخلاف تصویری که برخی رسانه‌های بیگانه از این استان ارائه می‌کنند، سیستان و بلوچستان سرزمین مردمی خونگرم، وطن‌دوست و پایبند به میهن است که در مقاطع مختلف تاریخی، وفاداری و ایستادگی خود را در برابر هجمه‌های بیگانگان نشان داده‌اند.

وی افزود: مردم این استان در کنار روحیه وطن‌دوستی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پایبندی خود به ارزش‌های دینی و انقلابی را به اثبات رسانده‌اند و در دوران دفاع مقدس و دیگر مقاطع حساس، برای دفاع از کشور و حفظ تمامیت سرزمینی آن ایستادگی کرده‌اند.

امام جمعه سراوان با تأکید بر اهمیت حضور چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در این استان بیان کرد: حضور کاروان روایت مقاومت اقدامی اثرگذار برای معرفی واقعیت‌های سیستان و بلوچستان و اصلاح برداشت‌های نادرستی بود که درباره وضعیت فرهنگی، اجتماعی و امنیتی این منطقه شکل گرفته است.

کاروان روایت مقاومت؛ فرصتی برای معرفی هویت واقعی استان

بامری ادامه داد: سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ، ایمان، مقاومت، وحدت و وطن‌دوستی برخوردار است و حضور چنین کاروان‌هایی می‌تواند این ظرفیت‌ها را به مردم دیگر استان‌ها معرفی کند و زمینه شناخت نزدیک‌تر جامعه از واقعیت‌های این منطقه را فراهم آورد.

وی با اشاره به پیام این سفر برای افکار عمومی و رسانه‌ها گفت: پیام اصلی کاروان روایت مقاومت این بود که روحیه ایستادگی و وطن‌دوستی مردم سیستان و بلوچستان همچنان پابرجاست و تلاش برای ایجاد تفرقه میان مردم این استان نمی‌تواند وحدت، ایمان و انسجام آنان را تضعیف کند.

امام جمعه سراوان خاطرنشان کرد: مردم سیستان و بلوچستان با وجود تنوع قومی و مذهبی، در دفاع از میهن و حفظ وحدت و همدلی مشترک هستند و معرفی این واقعیت‌ها می‌تواند به تقویت شناخت عمومی از ظرفیت‌ها و هویت اصیل این استان کمک کند.

فرهنگ مهمان‌نوازی و همدلی، هویت ماندگار مردم سیستان و بلوچستان است

حجت‌الاسلام حیدرعلی راشکی، امام جمعه زهک، با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری برنامه‌های کاروان روایت مقاومت و هنرمندان، ورزشکاران، مجریان و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی حاضر در این سفر اظهار کرد: حضور این کاروان در سیستان و بلوچستان از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ چراکه فرصتی فراهم کرد تا واقعیت‌های این استان به دور از تصویرسازی‌های نادرست، به مردم دیگر مناطق کشور معرفی شود.

وی افزود: متأسفانه در برخی نگاه‌ها، سیستان و بلوچستان استانی محروم و ناامن تصور می‌شود، در حالی که مردم این خطه از فرهنگ و اصالت ریشه‌دار، آداب و رسوم بومی و ظرفیت‌های اجتماعی ارزشمندی برخوردارند که کمتر به‌درستی معرفی شده است.

امام جمعه زهک با اشاره به جایگاه بزرگان، ریش‌سفیدان و سران طوایف در حل مسائل اجتماعی بیان کرد: یکی از جلوه‌های فرهنگ اصیل مردم سیستان و بلوچستان، احترام به بزرگان و نقش‌آفرینی آنان در حل اختلافات و مشکلات است؛ ظرفیتی که نشان‌دهنده ریشه‌داری فرهنگ مردم‌داری و انسجام اجتماعی در این منطقه است.

راشکی ادامه داد: مردم این استان به مهمان‌نوازی، مهربانی و الفت میان اقوام شناخته می‌شوند و حفظ وحدت و همدلی در کنار تنوع قومی و مذهبی، از ویژگی‌های برجسته جامعه سیستان و بلوچستان است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی این ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: حضور کاروان‌هایی مانند روایت مقاومت کمک می‌کند واقعیت‌های استان، از جمله امنیت، همبستگی اجتماعی و فرهنگ غنی مردم، بهتر دیده شود و مشخص شود تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب، با وحدت و هوشیاری مردم این منطقه راه به جایی نخواهد برد.

حضور کاروان روایت مقاومت در سیستان و بلوچستان را می‌توان فرصتی برای نزدیک‌تر شدن افکار عمومی به واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی این استان دانست؛ سفری که نشان داد هویت مردم این خطه تنها در جغرافیا و مرزهای آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در اصالت فرهنگی، مهمان‌نوازی، مردم‌داری، وحدت و روحیه وطن‌دوستی آنان ریشه دارد.

روایت مستقیم این ظرفیت‌ها از زبان چهره‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی می‌تواند به اصلاح تصویرهای نادرست کمک کند و زمینه شناخت عمیق‌تر از مردمی را فراهم آورد که با وجود تنوع قومی و مذهبی، همدلی و انسجام را سرمایه مشترک خود می‌دانند.