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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

همایش مجاهدان در غربت فرصتی برای بازخوانی مجاهدت‌های فراموش‌نشدنی است

همایش مجاهدان در غربت فرصتی برای بازخوانی مجاهدت‌های فراموش‌نشدنی است

مشهد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت معرفی مجاهدان و شخصیت‌های اثرگذار در عرصه مقاومت، بر اهمیت تبیین ابعاد زندگی و مجاهدت‌های این چهره‌ها برای نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای ستاد همایش بین‌المللی «مجاهدان در غربت»، با اشاره به اهمیت شناخت چهره‌های مجاهد و نقش آنان در تحولات فرهنگی و اجتماعی، به تبیین ضرورت ثبت و انتقال روایت مجاهدت‌های این شخصیت‌ها پرداخت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه آشنایی نسل جوان با زندگی و مسیر مبارزاتی مجاهدان می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر ارزش‌های ایثار و فداکاری را فراهم کند، بیان کرد: بازخوانی زندگی این شخصیت‌ها، فرصتی برای انتقال تجربه‌های ارزشمند آنان و آشنایی جامعه با ابعاد گوناگون مجاهدت در راه آرمان‌هاست.

وی معرفی الگوهای واقعی مجاهدت را از زمینه‌های مؤثر در تقویت شناخت عمومی نسبت به فرهنگ ایثار و مقاومت برشمرد و نقش فعالیت‌های علمی و فرهنگی را در ماندگاری این روایت‌ها حائز اهمیت دانست.

علم الهدی برگزاری چنین رویدادهایی را فرصتی برای بازشناسی ابعاد کمترشناخته‌شده زندگی مجاهدان دانست و بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب برای انتقال میراث فکری و عملی آنان به نسل‌های آینده را ضروری خواند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی همچنین از تلاش‌های اعضای ستاد همایش بین‌المللی «مجاهدان در غربت» در راستای معرفی و تبیین سیره مجاهدان قدردانی کرد و فعالیت‌های صورت‌گرفته در این زمینه را ارزشمند دانست.

کد مطلب 6995244

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