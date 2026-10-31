به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای ستاد همایش بین‌المللی «مجاهدان در غربت»، با اشاره به اهمیت شناخت چهره‌های مجاهد و نقش آنان در تحولات فرهنگی و اجتماعی، به تبیین ضرورت ثبت و انتقال روایت مجاهدت‌های این شخصیت‌ها پرداخت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه آشنایی نسل جوان با زندگی و مسیر مبارزاتی مجاهدان می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر ارزش‌های ایثار و فداکاری را فراهم کند، بیان کرد: بازخوانی زندگی این شخصیت‌ها، فرصتی برای انتقال تجربه‌های ارزشمند آنان و آشنایی جامعه با ابعاد گوناگون مجاهدت در راه آرمان‌هاست.

وی معرفی الگوهای واقعی مجاهدت را از زمینه‌های مؤثر در تقویت شناخت عمومی نسبت به فرهنگ ایثار و مقاومت برشمرد و نقش فعالیت‌های علمی و فرهنگی را در ماندگاری این روایت‌ها حائز اهمیت دانست.

علم الهدی برگزاری چنین رویدادهایی را فرصتی برای بازشناسی ابعاد کمترشناخته‌شده زندگی مجاهدان دانست و بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب برای انتقال میراث فکری و عملی آنان به نسل‌های آینده را ضروری خواند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی همچنین از تلاش‌های اعضای ستاد همایش بین‌المللی «مجاهدان در غربت» در راستای معرفی و تبیین سیره مجاهدان قدردانی کرد و فعالیت‌های صورت‌گرفته در این زمینه را ارزشمند دانست.