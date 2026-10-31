علی‌اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین نیروی انسانی متخصص و توانمند در مجموعه کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: جذب نیروهای علاقه‌مند به حوزه کتاب، کتاب‌خوانی و فعالیت‌های فرهنگی از الزامات توسعه خدمات کتابخانه‌ای و پاسخ‌گویی مطلوب به نیازهای فرهنگی شهروندان است.

وی افزود: در مرحله ارزیابی اولیه، ۱۶۹ نفر از متقاضیان فعالیت در کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های اراک، خمین، شازند، محلات، خنداب، دلیجان و زرندیه ثبت‌نام کردند و فرایند ارزیابی آنان بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده انجام شد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی تصریح کرد: در این ارزیابی، توانمندی‌ها و شایستگی‌های متقاضیان با هدف شناسایی افراد واجد شرایط برای فعالیت در محیط‌های کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه جذب نیروهای متناسب با نیازهای این مجموعه فراهم شود.

احمدی ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی امروز صرفاً محل نگهداری و امانت کتاب نیستند، بلکه به‌عنوان مراکز فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای آگاهی عمومی، توانمندسازی گروه‌های مختلف سنی و فراهم‌سازی فرصت‌های یادگیری ایفا می‌کنند؛ ازاین‌رو کیفیت نیروی انسانی در تحقق مأموریت‌های این مراکز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری از نیروهای متخصص، مسئولیت‌پذیر و آشنا با نیازهای فرهنگی جامعه می‌تواند زمینه ارتقای سطح خدمات، افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های کتابخانه‌ای و تقویت جایگاه کتابخانه‌های عمومی در زیست فرهنگی شهرها و روستاها را فراهم کند.

احمدی افزود: توسعه خدمات کتابخانه‌ای و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای مخاطبان، مستلزم توجه هم‌زمان به زیرساخت‌ها، منابع و تجهیزات و همچنین تأمین نیروی انسانی کارآمد است و این موضوع در برنامه‌ریزی‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان مورد توجه قرار دارد.