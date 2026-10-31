سمیرا خاک خواه به نیمه نهایی رسید؛ مبارزه صفری برای کسب مدال برنز 

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن در رده سنی جوانان به میزبانی اردن پیگیری می شود که طی آن امروز شنبه نهم آبان مهشید صفری و سمیرا خاک‌خواه در اوزان منفی ۶۳ و منفی ۵۷ کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفتند.



مهشید صفری در نخستین دیدار خود برابر نماینده جمهوری آذربایجان روی تاتامی رفت اما پس از دریافت سه اخطار نتیجه مبارزه را واگذار کرد تا شانس خود را برای ادامه رقابت‌ها در جدول شانس مجدد دنبال کند.



در دیگر مبارزه ملی پوشان جوان کشورمان سمیرا خاک‌خواه شروع موفقی در این رقابت‌ها داشت و با شکست نماینده اردن، به مرحله نیمه نهایی صعود کرد تا ضمن قطعی کردن مدال خود در ادامه برای صعود به فینال و کسب مدال طلا مبارزه کند.