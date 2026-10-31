به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان اعتدالی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: فیلم داستانی بهیگ به کارگردانی مسلم فدایی هنرمند فیلم‌ساز استان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شهرکرد در جمع ۱۴ اثر راه‌یافته به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان قرار گرفت.

اعتدالی با بیان اینکه فاطمه برزکار از دیگر هنرمندان استان هم در ساخت این فیلم به عنوان سرمایه‌گذار حضور دارد، افزود: این فیلم داستانی روایتگر یکی از آداب و رسوم مردم چهارمحال و بختیاری برای جاری شدن آب از قنات روستاست که در این روایت، گوشه‌ای از مسائل و مشکلات ناشی از بحران کمبود منابع آبی را در این منطقه به تصویر می‌کشد.

وی همچنین از فاطمه مشرف به عنوان نویسنده فیلم کوتاه بهیگ نام برد و یادآور شد: مشرف این اثر را بر اساس طرحی از مسلم فدایی نوشته است و حجت یدالهی و عسگر اسحاقی هم به عنوان بازیگر در این اثر هنری نقش‌آفرینی کردند.

اعتدالی در ادامه گفت: بنا به اعلام دبیرخانه دومین جشنواره ملی آب به قیمت جان، هنرمندان کشور با ارسال ۵۰۹ اثر متقاضی شرکت در حوزه‌های مختلف این رویداد هنری فرهنگی شدند که فیلم بهیگ از میان ۱۴۰ فیلم کوتاه رسیده به دبیرخانه برای حضور در بخش مسابقه برگزیده شده است.

وی به موفقیت فیلم بهیگ در جشنواره «هزار و یک روایت» در مهر امسال نیز اشاره کرد و افزود: این فیلم جایزه بخش تصویربرداری این جشنواره را برای رضا یزدانیان به ارمغان آورد.

گفتنی است، دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» به دبیری امیر کرم‌یزدی و با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آبان امسال در تهران برگزار می‌شود.