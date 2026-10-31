سند پدافند غیرعامل قرچک، نقشه راه تداوم خدمات در شرایط بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی و رونمایی از سند جامع پدافند غیرعامل قرچک با حضور میگونی، معاون مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران، اسلامی فرماندار قرچک، معاون سیاسی فرمانداری، محسن خرمی شریف شهردار قرچک، سرهنگ حیدری‌منش فرمانده سپاه پانزده خرداد، جمشیدی بخشدار مرکزی، سیدیان مدیرعامل شرکت مهندسین نقش غدیر و جمعی از مسئولان و رؤسای ادارات در فرهنگسرای شهید ستاری برگزار شد.

محسن خرمی شریف، شهردار قرچک، در این مراسم با اشاره به ضرورت توجه جدی به موضوع پدافند غیرعامل اظهار داشت: موضوع پدافند غیرعامل شاید در گذشته به دلیل نبود درک کافی از اهمیت آن در برخی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها و نهادهای خدمت‌رسان، چندان جدی گرفته نمی‌شد، اما امروز با توجه به شرایط کشور و وقوع حوادث و تحولات مختلف، تدوین یک سند جامع که نقاط قوت و ضعف مجموعه‌ها را به‌صورت دقیق مشخص کند، ضرورتی اساسی است.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش مجموعه شهرداری و شورای پدافند غیرعامل فرمانداری، امروز شاهد تدوین سندی هستیم که نقاط قوت و ضعف مدیریت شهری را به‌صراحت مشخص کرده و راهکارهای لازم برای اقدام در مواقع بحران و حوادث ناگوار را ترسیم می‌کند.

شهردار قرچک ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف این سند، حصول اطمینان از تداوم خدمات‌رسانی پس از وقوع حوادث بحران‌آمیز است؛ چراکه مدیریت شهری باید بتواند در شرایط دشوار نیز خدمات ضروری را بدون وقفه به شهروندان ارائه کند.

خرمی شریف با اشاره به وظایف مدیریت شهری در زمان بحران بیان کرد: یکی از وظایف خطیر مدیریت شهری و شهرداری‌ها در زمان وقوع حوادث غیرطبیعی و به‌ویژه شرایط جنگی، استمرار بدون وقفه خدمات است و خوشبختانه مجموعه شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان در طول سال‌های مختلف، خدمات خود را بدون وقفه ادامه داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین سند جامع پدافند غیرعامل نیز در راستای مطالعات، تجربیات و تحولات چند سال اخیر انجام شده تا مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط بحرانی داشته باشند.

شهردار قرچک در پایان گفت: با توجه به اینکه شهرها و شهرستان‌ها ممکن است با مخاطرات مختلفی از جمله شرایط خاص جنگی مواجه شوند، شناخت اقدامات لازم پس از وقوع بحران و نحوه مدیریت خدمات‌رسانی به مردم اهمیت دوچندان دارد.

وی افزود: در چنین شرایطی مجموعه‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه شهرداری و آتش‌نشانی، وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید از آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی و استمرار خدمات به شهروندان برخوردار باشند.