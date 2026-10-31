به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در مراسم آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در مازندران، ضمن قدردانی از باشگاه پرسپولیس، خیرین و مجموعه قضایی استان برای برگزاری این برنامه اظهار کرد: میزبانی و همراهی مجموعه زندان‌های مازندران در اجرای چنین اقدام ارزشمندی قابل تقدیر است و امیدواریم این حرکت خیرخواهانه با قوت ادامه پیدا کند.

وی با خیرمقدم به مسئولان استانی، مدیران حوزه ورزش و جوانان، علما، خیرین و کارکنان مجموعه زندان‌های استان افزود: تحقق چنین برنامه‌ای حاصل همراهی و همدلی مجموعه‌ای از مسئولان، نیکوکاران و افرادی است که با احساس مسئولیت اجتماعی برای آزادی زندانیان و بازگشت آرامش به خانواده‌های آنان تلاش می‌کنند.

پوریانی با تأکید بر اهمیت توجه به مشکلات دیگران تصریح کرد: پیام این حرکت آن است که اگر آزاد هستیم، به فکر آزادی دیگران باشیم؛ اگر توانمندی مالی داریم، دست نیازمندان را بگیریم و اگر از آرامش برخورداریم، این آرامش را با کسانی تقسیم کنیم که به دلیل اتفاقات و مشکلات زندگی، آرامش از خانواده‌هایشان گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اشعار ماندگار سعدی، شاعر نامدار ایرانی، بیت معروف «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند» را یادآور شد و گفت: این شعر زیبا می‌تواند منشور انسانیت در سراسر جهان باشد؛ چراکه بی‌تفاوت نبودن در برابر رنج و مشکلات دیگران، از مهم‌ترین ویژگی‌های انسانیت است.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این مراسم ابراز امیدواری کرد با استمرار مشارکت خیرین و همراهی نهادهای مختلف، زمینه آزادی زندانیان بیشتری فراهم شود و خانواده‌های آنان بار دیگر از حضور عزیزان خود بهره‌مند شوند.