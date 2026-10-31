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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

در پی تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی؛ سینماگران صاحب مسکن می‌شوند

در پی تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی؛ سینماگران صاحب مسکن می‌شوند

حسین سیفی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی از به سرانجام رسیدن موضوع مسکن سینماگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، حسین سیفی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی اعلام کرد: خوشبختانه تفاهمنامه ای با وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی سینما با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر راه و مسکن و شهرسازی و ریاست سازمان امور سینمایی با موضوع مسکن سینماگران منعقد شد و با پیگیری یک ساله این سازمان و مدیر عامل خانه سینما، موضوع مسکن تعداد قابل توجهی از سینماگران عزیز که حائز شرایط لازم بودند به سرانجام رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی با اشاره به بازدید از شهر جدید مهستان هشتگرد گفت: برای آخرین هماهنگی به اتفاق آقای اسعدیان از محل مورد نظر بازدید و طی جلسه ای با آقای مهندس رضایی مدیر شهر مهستان آخرین وضعیت بررسی و کار وارد فاز اجرا شد.

سیفی در پایان عنوان کرد: مقرر شد ادامه کار در خانه سینما انجام شود و با اطلاع رسانی لازم و مراجعه متقاضیان و تشکیل پرونده و تکمیل روند اداری، به امید خدا سینماگران حائز شرایط پس از یکسال دارای یک واحد آپارتمان در شهر جدید مهستان شوند.

کد مطلب 6995268
ندا زنگینه

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