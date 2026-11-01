امگا ۳ ممکن است مدت بقای بیماران سرطان پیشرفته را بهبود بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که اگر بیماران قبل و بعد از جراحی برداشتن سرطان روده بزرگ که به کبدشان گسترش یافته بود، دوزهای بالای روزانه اسید ایکوزاپنتانوئیک (EPA)، نوعی اسید چرب، مصرف می‌کردند، میزان بقای کلی پنج ساله بالاتری داشتند.

محققان گفتند حدود ۶۲ درصد از بیمارانی که روزانه ۴ گرم EPA مصرف می‌کردند، پس از پنج سال زنده ماندند، در مقایسه با ۴۵ درصد از بیمارانی که دارونما مصرف می‌کردند.

«مارک هال»، نویسنده اصلی و استاد گوارش مولکولی در دانشگاه لیدز در بریتانیا، گفت: «مزیت کلی بقای مشاهده شده با EPA از نظر بالینی برای گروهی از بیماران که به دلیل گسترش سرطان روده به کبد تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند و سرطان در آنها مرتباً عود می‌کند، معنادار است.»

هال در ادامه افزود: «این امر به ویژه در مورد EPA صادق است زیرا حتی زمانی که به سایر درمان‌های سرطان نیاز باشد، به خوبی تحمل می‌شود و ایمن است.»

برای مطالعه جدید، محققان ۴۱۸ بیمار بریتانیایی را که قرار بود برای برداشتن تومورهای کبدی که در نتیجه سرطان روده بزرگ ایجاد شده بودند، جراحی شوند، استخدام کردند. بیماران به طور تصادفی برای مصرف روزانه چهار گرم EPA یا دارونمای روغنی انتخاب شدند.

محققان خاطرنشان کردند که میانگین بقای بدون پیشرفت بیماری بین دو گروه ۱۳.۵ ماه در مقابل ۱۲.۹ ماه بود. بقای بدون پیشرفت بیماری به مدت زمانی اشاره دارد که بیمار با سرطان زندگی می‌کند، اما بدتر نمی‌شود.

هال پیشنهاد کرد که مزایای بقا ممکن است منعکس کننده نحوه واکنش بدن فرد به سرطان باشد، به خصوص اگر از کاهش وزن، کاهش اشتها و خستگی رنج ببرد.