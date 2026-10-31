به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و توقف فعالیت یک معدن شن و ماسه به دلیل فعالیت خارج از ساعات مجاز و مغایرت با ضوابط ابلاغی خبر داد.

عسگری اظهار کرد: مأموران اجرایی این اداره در جریان گشت و پایش شبانه در حوزه استحفاظی شهرستان، فعالیت غیرمجاز یک معدن شن و ماسه را خارج از ساعات تعیین‌شده شناسایی کردند و با ابلاغ اخطاریه شفاهی، فعالیت این واحد متوقف شد.

وی هدف از این اقدام را اجرای مصوبات مربوط به ساعات فعالیت معادن، تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای معدنی و پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان عنوان کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی از سوی واحدهای معدنی گفت: فعالیت در ساعات مجاز و پایبندی به مفاد مصوبات ابلاغی الزامی است و با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

عسگری همچنین از تداوم گشت‌ها و پایش‌های میدانی در ساعات مختلف شبانه‌روز خبر داد و افزود: این نظارت‌ها با هدف شناسایی تخلفات، کنترل فعالیت واحدهای معدنی و صیانت از محیط زیست و حقوق شهروندان ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به سازمان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.