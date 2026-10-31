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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

سرهنگ کامران ملکی فرمانده انتظامی شهرستان کرج شد

سرهنگ کامران ملکی فرمانده انتظامی شهرستان کرج شد

کرج _ سرهنگ کامران ملکی با انتصاب به فرماندهی انتظامی کرج، جایگزین سرهنگ پیمان گودرزی شد و سرهنگ حسین گل‌محمدی مسئولیت معاونت عملیات پلیس البرز را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد فرمانده انتظامی استان البرز و تأیید فرمانده کل انتظامی کشور، فرمانده انتظامی شهرستان کرج و معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان البرز منصوب شدند.

بر اساس این انتصابات، سرهنگ کامران ملکی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان کرج منصوب و جایگزین سرهنگ پیمان گودرزی شد.

سرهنگ کامران ملکی فرمانده انتظامی شهرستان کرج شد

همچنین سرهنگ حسین گل‌محمدی با حکم جدید به عنوان معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان البرز منصوب شد و مسئولیت این معاونت از سرهنگ کامران ملکی به وی واگذار شد.

این تغییرات مدیریتی با هدف ساماندهی و ارتقای سطح فرماندهی و مدیریت عملیاتی در مجموعه انتظامی استان البرز انجام شده است.

کد مطلب 6995284

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