سرهنگ کامران ملکی فرمانده انتظامی شهرستان کرج شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد فرمانده انتظامی استان البرز و تأیید فرمانده کل انتظامی کشور، فرمانده انتظامی شهرستان کرج و معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان البرز منصوب شدند.

بر اساس این انتصابات، سرهنگ کامران ملکی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان کرج منصوب و جایگزین سرهنگ پیمان گودرزی شد.

همچنین سرهنگ حسین گل‌محمدی با حکم جدید به عنوان معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان البرز منصوب شد و مسئولیت این معاونت از سرهنگ کامران ملکی به وی واگذار شد.

این تغییرات مدیریتی با هدف ساماندهی و ارتقای سطح فرماندهی و مدیریت عملیاتی در مجموعه انتظامی استان البرز انجام شده است.