تنهایی زندگی کردن برای بزرگسالان و میانسالان پُرخطرتر از سالمندان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، پژوهشگران اعلام کردند که به نظر می‌رسد تنها زندگی کردن خطر مرگ ناشی از علل گوناگون را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه در میان بزرگسالان ۱۸ تا ۶۴ ساله.

تیم پژوهشی دریافت که زندگی به‌تنهایی، خطر کلی مرگ را در افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله تا ۲۲ درصد افزایش می‌دهد؛ در حالی که این رقم برای سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر، ۶ درصد است.

نتایج نشان می‌دهد که بزرگسالان جوان و میانسالی که به‌تنهایی زندگی می‌کنند، با بیشترین خطر مرگ ناشی از خودکشی، بیماری‌های قلبی، دیابت، سرطان روده بزرگ و آسیب‌دیدگی‌ها مواجه هستند.

در همین حال، سالمندانی که به‌تنهایی زندگی می‌کنند نیز با خطر بیشتر مرگ ناشی از خودکشی، فشار خون بالا، آسیب‌دیدگی‌ها و بیماری‌های قلبی روبرو هستند.

با این حال، پژوهشگران خاطرنشان کردند که زندگی به‌تنهایی لزوماً علت مستقیم این افزایش احتمال مرگ نیست؛ بلکه مسئله این است که افرادی که تنها زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض روی آوردن به عادت‌های ناسالم قرار دارند.

«هیون‌جونگ لی»، پژوهشگر ارشد در حوزه نابرابری‌های مرتبط با سرطان در انجمن سرطان آمریکا، می‌گوید: «تنها زندگی کردن لزوماً مضر نیست و نمی‌توان آن را یک شیوه زندگی نامناسب دانست.»

لی در یک بیانیه خبری اظهار داشت: «با این حال، یافته‌های ما نشان می‌دهد که موارد مرگ‌ومیر بیشتر در میان بزرگسالانی که تنها زندگی می‌کنند (در مقایسه با کسانی که با دیگران زندگی می‌کنند)، عمدتاً مربوط به افرادی است که از پیش دچار مشکلات سلامتی بوده یا در معرض عوامل خطرناک برای سلامت قرار داشته‌اند.»

در این مطالعه جدید، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از ۵۹۸ هزار بزرگسال آمریکایی را که از نظرسنجی‌های فدرال و سوابق مرگ‌ومیر بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۸ گردآوری شده بود، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند.

این تیم پژوهشی از داده‌ها استفاده کردند تا احتمال اینکه زندگیِ تنها می‌تواند خطر کلی مرگ‌ومیر فرد و همچنین خطر مرگ ناشی از علل مختلف را افزایش دهد، محاسبه کنند.

نتایج نشان داد که در میان افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله، زندگیِ تنها باعث افزایش خطر مرگ ناشی از موارد زیر می‌شود:

خودکشی: ۵۸ درصد

بیماری‌های قلبی: ۴۱ درصد

دیابت: ۳۴ درصد

سرطان روده بزرگ: ۲۷ درصد

آسیب‌دیدگی‌ها: ۲۷ درصد

سکته مغزی و سایر بیماری‌های عروقی مغز: ۲۳ درصد

حوادث: ۱۷ درصد

در میان سالمندان، تنها زندگی کردن بیش از همه با افزایش خطر مرگ ناشی از خودکشی (۱۰۳ درصد)، فشار خون بالا (۲۸ درصد)، بیماری‌های قلبی (۱۱ درصد) و آسیب‌دیدگی‌ها (۱۶ درصد) مرتبط بود.

به گفته تیم پژوهشی، افرادی که تنها زندگی می‌کنند، تفاوت‌هایی در سبک زندگی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و سایر عوامل مرتبط با سلامت دارند که بخش عمده‌ای از افزایش خطر مرگ‌ومیر در آن‌ها را توجیه می‌کند.