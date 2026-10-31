فرماندار عسلویه: همکاری مردم در اجرای طرح سرشماری ضروری است

اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ ریزی های آینده، تخصیص اعتبارات، توزیع امکانات و توسعه زیر ساخت‌ های شهرستان برخوردار است و اطلاعات دقیق جمعیتی می‌تواند نقش مؤثری در تصمیم‌ گیری‌ها و ترسیم مسیر توسعه عسلویه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق جمعیت واقعی شهرستان، به‌ ویژه با در نظر گرفتن جمعیت مهاجر و نیروهای شاغل در حوزه صنعت، خاطرنشان کرد: با توجه به آمار جمعیتی شهرستان در سرشماری سال ۱۳۹۵، افزایش جمعیت، حضور نیروهای شاغل غیر بومی و وجود خوابگاه‌ها و کمپ‌های کارگری در نقاط مختلف شهرستان، ضرورت توجه ویژه به ثبت و احصای دقیق جمعیت واقعی منطقه را دو چندان کرده است.

فرماندار عسلویه افزود: انتظار می‌رود اطلاعات حاصل از سرشماری جدید، تصویر دقیق‌تر و جامع‌ تری از جمعیت واقعی شهرستان ارائه دهد تا مبنای مناسبی برای برنامه‌ ریزی، تخصیص منابع و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز جمعیت منطقه باشد.

پاسالار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اطلاع‌ رسانی و آگاهی‌ بخشی عمومی تصریح کرد: در این راستا، از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات در خطبه‌های نماز جمعه، رسانه‌ها و فضای مجازی، نصب بیلبورد در ورودی شهرها و روستاها و همچنین شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها برای اطلاع‌ رسانی و جلب مشارکت مردم استفاده شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست با همکاری با مأموران سرشماری و پاسخگویی دقیق به پیامک‌های ارسالی، در ثبت اطلاعات صحیح و دستیابی به آمار واقعی جمعیت شهرستان مشارکت کنند.