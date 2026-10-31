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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

رایزنی تلفنی وزیران خارجه قطر و کویت درباره تحولات منطقه

رایزنی تلفنی وزیران خارجه قطر و کویت درباره تحولات منطقه

وزیران خارجه قطر و کویت در تماسی تلفنی، آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام و هماهنگی مشترک برای کاهش تشدید تنش و تقویت امنیت منطقه را مورد رایزنی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر تلفنی با جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت گفتگو کرد.

وزارت خارجه قطر، در این تماس تلفنی درباره همکاری میان دو کشور و راه‌های حمایت و تقویت آن و آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام و هماهنگی مشترک برای کاهش تشدید تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه رایزنی صورت گرفت.

بن عبدالرحمن در این گفتگوی تلفنی بر حمایت قطر از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای دستیابی به راه‌حلی تاکید کرد که آزادی جریان دریانوردی را تضمین و راه را برای دستیابی به توافقی جامع که صلح پایدار را در منطقه هموار می‌کند.

کد مطلب 6995297

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