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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

ترخیص انبوه روغن خام و دانه‌های روغنی معطل یک ابلاغ است

ترخیص انبوه روغن خام و دانه‌های روغنی معطل یک ابلاغ است

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت: مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا هنوز به گمرکات اجرایی ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت: به رغم این که هفته گذشته سازمان توسعه تجارت، مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص امکان اخذ ضمانت‌نامه گمرکی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تا پایان دی ماه سال جاری را به گمرک ایران اعلام کرده است ولی متاسفانه هنوز گمرک ایران این نامه را به گمرکات اجرای ابلاغ نکرده است و واردکنندگان کالاهای اساسی معطل ترخیص انبوه دانه‌های روغنی و روغن خام وارداتی هستند.

به گفته شریفی، تماس‌های مکرر و متعدد با مسئولان گمرک ایران از جمله رئیس کل گمرک ایران، تاکنون بی‌نتیجه مانده است و هیچ مقامی در گمرک، پاسخگو نیست.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور که تامین کالا به ویژه از طریق واردات از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، تعلل ۵ روزه در ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران، نوعی کارشکنی برای حل مشکلات کشور است.

کد مطلب 6995302

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