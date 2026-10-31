به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت: به رغم این که هفته گذشته سازمان توسعه تجارت، مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص امکان اخذ ضمانت‌نامه گمرکی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تا پایان دی ماه سال جاری را به گمرک ایران اعلام کرده است ولی متاسفانه هنوز گمرک ایران این نامه را به گمرکات اجرای ابلاغ نکرده است و واردکنندگان کالاهای اساسی معطل ترخیص انبوه دانه‌های روغنی و روغن خام وارداتی هستند.

به گفته شریفی، تماس‌های مکرر و متعدد با مسئولان گمرک ایران از جمله رئیس کل گمرک ایران، تاکنون بی‌نتیجه مانده است و هیچ مقامی در گمرک، پاسخگو نیست.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور که تامین کالا به ویژه از طریق واردات از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، تعلل ۵ روزه در ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران، نوعی کارشکنی برای حل مشکلات کشور است.