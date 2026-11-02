خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛با نزدیک شدن به روزهای سرد سال، نگرانی درباره تأمین انرژی و پایداری شبکه گاز در خراسان شمالی بار دیگر به یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان تبدیل شده است؛ استانی که به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در انتهای خطوط انتقال گاز، در روزهای اوج مصرف با حساسیت بیشتری در زمینه تأمین پایدار انرژی روبه‌رو است.

زمستان برای بسیاری از خانوارهای خراسان شمالی، به‌ویژه ساکنان روستاهای سردسیر و مناطق کوهستانی، تنها به معنای کاهش دمای هوا نیست، بلکه آغاز دوره‌ای از نگرانی درباره تأمین سوخت، گرمایش خانه‌ها و استمرار خدمات انرژی است. در چنین شرایطی، مطرح شدن احتمال افت فشار یا محدودیت گاز در فصل سرد، حساسیت مردم را نسبت به وضعیت ذخایر سوخت و برنامه‌های جایگزین افزایش داده است.

از سوی دیگر، شرایط خاص تأمین گاز کشور و آسیب واردشده به بخشی از تأسیسات انرژی در پی حملات نظامی، نگرانی‌ها درباره تأمین پایدار سوخت در فصل زمستان را افزایش داده است. هرچند مسئولان از برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف، ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و پیش‌بینی سوخت جایگزین خبر می‌دهند، اما برای مردم، به‌خصوص خانوارهای روستایی، مهم‌ترین مسئله این است که در روزهای سرد سال با خاموشی وسایل گرمایشی و کمبود سوخت مواجه نشوند.

در همین راستا، توزیع نفت سفید و فعال‌سازی ظرفیت‌های ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در استان در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از نگرانی خانوارهای وابسته به سوخت مایع را کاهش دهد. با این حال، دریافت نفت در روزهای ابتدایی فصل سرما به‌تنهایی تضمین‌کننده آسایش مردم در تمام زمستان نیست و استمرار توزیع، دسترسی روستاهای دوردست و کفایت ذخایر از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در میان مردم نیز نگرانی‌ها متفاوت است؛ برخی از روستاییان با اشاره به شرایط کشور و حملات صورت‌گرفته به تأسیسات انرژی، این اتفاقات را در وضعیت فعلی مؤثر می‌دانند و برخی دیگر امیدوارند با تدابیر مسئولان، شبکه گاز پایدار بماند و زمستان امسال بدون قطعی سپری شود.

روستاییان چشم‌انتظار زمستانی بدون قطعی گاز

یکی از روستاییان خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت نفت سفید برای روزهای سرد سال اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط کشور و اتفاقاتی که در حوزه انرژی رخ داده، نگرانی مردم درباره تأمین سوخت بیشتر شده است.

وی افزود: به نظر من جنگ و حمله آمریکا به تأسیسات کشور در وضعیت فعلی بی‌تأثیر نبوده و همین مسائل باعث شده مردم برای روزهای سرد سال بیشتر به فکر تهیه سوخت جایگزین باشند.

این شهروند روستایی ادامه داد: در روستاها سرمای هوا زودتر احساس می‌شود و اگر گاز با افت فشار یا قطعی مواجه شود، خانواده‌ها به‌ویژه سالمندان و کودکان با مشکل روبه‌رو خواهند شد؛ به همین دلیل امیدواریم توزیع نفت به‌موقع انجام شود و در تأمین آن مشکلی به وجود نیاید.

یکی دیگر از روستاییان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت نفت سفید اظهار کرد: دریافت نفت برای خانواده‌های روستایی اقدام خوبی است، اما مسئله اصلی این است که این سوخت در تمام روزهای زمستان در دسترس مردم باشد.

وی افزود: اگر قرار باشد در روزهای سرد با کمبود گاز مواجه شویم، باید از قبل برای تأمین نفت و سایر سوخت‌های جایگزین برنامه‌ریزی شده باشد؛ زیرا در شرایط سرمای شدید امکان تهیه سوخت در کوتاه‌مدت برای همه خانواده‌ها فراهم نیست.

این شهروند روستایی گفت: مردم انتظار دارند مسئولان وضعیت ذخایر و نحوه توزیع سوخت را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که هیچ خانواده‌ای در روزهای سرد بدون وسیله گرمایشی نماند.

یکی دیگر از شهروندان روستایی نیز با ابراز امیدواری نسبت به پایداری شبکه گاز در فصل زمستان به خبرنگار مهر گفت: امیدواریم امسال گاز قطع نشود و مردم بتوانند بدون نگرانی روزهای سرد را پشت سر بگذارند.

وی افزود: با وجود اینکه نفت سفید دریافت کرده‌ایم و این موضوع تا حدودی خیالمان را راحت کرده است، اما استفاده از گاز برای بسیاری از خانواده‌ها راحت‌تر است و امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از سوخت جایگزین پیدا نکنیم.

این شهروند ادامه داد: مهم این است که مسئولان از حالا به فکر باشند تا اگر مشکلی در تأمین گاز پیش آمد، مردم غافلگیر نشوند و سوخت مورد نیاز روستاها به‌موقع تأمین شود.

هشدار استاندار درباره احتمال تنش گازی در زمستان

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالیدر گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به احتمال بروز تنش گازی در فصل سرد سال، بر ضرورت آمادگی استان برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید کرده است.

وی همچنین پیگیری سوآپ یا خرید گاز از ترکمنستان، تأمین و توزیع نفت سفید و گاز مایع و فراهم کردن تجهیزات گرمایشی جایگزین را از جمله راهکارهای مورد توجه برای عبور از فصل سرد عنوان کرده است.

استاندار خراسان شمالی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی مدیریت بهینه مصرف گاز در استان را مطرح کرده و خواستار برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی مصرف در واحدهای پرمصرف شده است.

سمنان و خراسان رضوی؛ استان‌های معین خراسان شمالی

سیدمجتبی علوی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نیز با اشاره به احتمال افت فشار گاز در برخی استان‌های شمالی کشور اظهار کرده است: افت فشار گاز در خراسان شمالی، گلستان و مازندران مسئله‌ای ملی است و مدیریت این شرایط به همکاری و همراهی استان‌های مختلف نیاز دارد.

وی با اشاره به تعیین استان‌های معین برای خراسان شمالی افزوده است: استان‌های سمنان و خراسان رضوی در شرایط افت احتمالی فشار گاز به‌عنوان استان‌های معین تعیین شده‌اند.

علوی‌مقدم همچنین بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرده و از برنامه‌ریزی برای اجرای کمپین اطلاع‌رسانی مدیریت مصرف گاز در استان خبر داده است.

فعال‌سازی انبار نفت اسفراین برای تأمین سوخت زمستانی

شادمهر زهدی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی، نیز از اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوخت زمستانی استان خبر داده است.

وی با اشاره به تکمیل ظرفیت انبار نفت بجنورد اظهار کرده است: انبار نفت اسفراین با ظرفیت سه میلیون لیتر دوباره فعال شده و تاکنون یک میلیون لیتر سوخت در این انبار ذخیره شده است.

زهدی همچنین از فعالیت ۱۱۷ فروشندگی نفت سفید روستایی خبر داده و اعلام کرده است که در مجموع سه میلیون لیتر فرآورده نفتی در استان ذخیره‌سازی شده است.

فعال‌سازی ظرفیت انبار اسفراین و تقویت فروشندگی‌های روستایی در شرایطی انجام شده که تأمین سوخت جایگزین برای مناطق دوردست و سردسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اختصاص ۱۴ میلیون لیتر سوخت به بخش کشاورزی

اسماعیل محمودآبادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، نیز از اختصاص ۱۴ میلیون لیتر سوخت به بخش کشاورزی استان در فصل پاییز خبر داده است.

به گفته وی، سهمیه شهرستان‌ها مشخص شده تا پس از شارژ کارت سوخت بهره‌برداران در اختیار آنان قرار گیرد؛ اقدامی که با توجه به نیاز ماشین‌آلات و فعالیت‌های تولیدی بخش کشاورزی اهمیت دارد.

تأمین بخاری نفتی و کپسول گاز برای شرایط اضطراری در اسفراین

بهرام قزی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اسفراین، نیز از برنامه‌ریزی برای تأمین تجهیزات گرمایشی و سوخت جایگزین در این شهرستان خبر داده است.

وی با اشاره به تأمین حدود پنج هزار دستگاه بخاری نفتی در انبارهای شهرستان و تهیه یک‌هزار و ۵۰۰ کپسول گاز اظهار کرده است: برنامه‌ریزی برای تجهیز نانوایی‌ها به سوخت جایگزین در دستور کار قرار دارد.

قزی با اشاره به فعالیت ۱۶۴ واحد نانوایی در اسفراین شامل ۸۲ واحد شهری و ۸۲ واحد روستایی، بر ضرورت آمادگی واحدهای صنفی و تولیدی برای شرایط احتمالی محدودیت گاز تأکید کرده است.

توکلی: ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور از دست رفت

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، نیز در نشست خبری خود در تهران با اشاره به آثار حمله به تأسیسات انرژی کشور اظهار کرد: در پی حمله ۲۷ اسفندماه به تأسیسات عسلویه، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز شبکه از دست رفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت تا پیش از زمستان به مدار بازمی‌گردد و برای بازگشت بخش باقی‌مانده نیز اقدامات لازم دنبال می‌شود.

توکلی همچنین با اشاره به شرایط تأمین گاز و ضرورت مدیریت مصرف، بر اهمیت برنامه‌ریزی برای عبور از فصل سرد سال تأکید کرده است.

زمستان در انتظار تصمیم‌های عملی؛ مردم به اطمینان نیاز دارند

مجموع اقدامات و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که تأمین انرژی در خراسان شمالی برای فصل سرد سال به یکی از اولویت‌های مدیریت استان تبدیل شده است؛ از فعال‌سازی دوباره انبار نفت اسفراین و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی گرفته تا تعیین استان‌های معین، تأمین سوخت جایگزین و برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف گاز.

با این حال، آنچه در نهایت اهمیت دارد، میزان آمادگی واقعی زیرساخت‌ها و استمرار خدمات در روزهایی است که مصرف انرژی به اوج خود می‌رسد. ذخیره‌سازی سوخت زمانی می‌تواند خیال مردم را آسوده کند که فرآورده‌های نفتی در زمان مناسب و به میزان کافی به دست خانوارهای نیازمند برسد و مناطق دورافتاده و روستاهای سردسیر نیز از چرخه توزیع جا نمانند.

از سوی دیگر، قرار گرفتن خراسان شمالی در انتهای خطوط انتقال گاز و احتمال افت فشار در روزهای اوج مصرف، ضرورت توجه ویژه به این استان را دوچندان می‌کند. تعیین استان‌های معین و پیش‌بینی سناریوهای مدیریت مصرف، اگرچه گام‌هایی در مسیر آمادگی محسوب می‌شوند، اما نمی‌توانند جایگزین تقویت زیرساخت‌های انتقال و تأمین پایدار انرژی شوند.

در این میان، مردم نیز انتظار دارند مسئولان به‌جای اکتفا به اعلام آمادگی و ارائه آمار ذخایر، درباره میزان نیاز واقعی مناطق روستایی، نحوه توزیع نفت سفید، وضعیت سوخت جایگزین و برنامه عملیاتی مقابله با افت فشار گاز اطلاع‌رسانی شفاف داشته باشند.

برای خانوارهایی که با دریافت نفت سفید به استقبال زمستان می‌روند، مهم‌تر از تحویل یک مرحله سوخت، اطمینان از تداوم توزیع آن در تمام روزهای سرد سال است. خانواده‌هایی که در مناطق کوهستانی و سردسیر زندگی می‌کنند، نمی‌توانند در روزهای یخبندان منتظر تأمین سوخت بمانند یا برای گرم کردن خانه‌های خود با کمبود امکانات مواجه شوند.

اکنون با نزدیک شدن به فصل سرما، پرسش اصلی این است که آیا ذخایر پیش‌بینی‌شده و برنامه‌های اعلام‌شده پاسخگوی نیاز واقعی مردم خواهد بود؟ آیا شبکه گاز استان توان عبور از روزهای اوج مصرف را دارد و برای خانوارهایی که به نفت سفید وابسته‌اند، سوخت کافی در تمام زمستان تأمین خواهد شد؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند شفافیت و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول است؛ چراکه برای مردم خراسان شمالی، عبور از زمستان نه با وعده و پیش‌بینی، بلکه با روشن ماندن وسایل گرمایشی و دسترسی بی‌وقفه به سوخت معنا پیدا می‌کند.