به گزارش خبرنگار مهر، اعظم کریمی ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی میناب با اشاره به پیامدهای حادثه تلخ حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: آثار این فاجعه تنها محدود به خانواده‌هایی نیست که عزیزان خود را از دست داده‌اند، بلکه تمام مردم میناب به‌نوعی تجربه سوگ جمعی داشته‌اند و به خدمات سلامت روان نیاز دارند.

وی افزود: حمایت‌های روانی و اجتماعی از خانواده‌ها، نوجوانان و بازماندگان باید به‌صورت مستمر و بلندمدت دنبال شود و نباید به اقدامات مقطعی محدود بماند. در همین راستا، توجه به نشاط فرهنگی و هنری و ارتقای امید اجتماعی از ضرورت‌های مهم امروز میناب است.

حضور جامعه ورزش در کنار مردم میناب

کریمی با اشاره به اقدامات وزارت ورزش و جوانان برای پاسداشت یاد جان‌باختگان این حادثه بیان کرد: در اعزام‌های بین‌المللی اخیر، یاد این عزیزان در قالب نمادهایی بر پیراهن ملی‌پوشان و قهرمانان ورزشی گرامی داشته شد. همچنین در اجلاس‌های مهم بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه جوانان، موضوع حادثه میناب و محکومیت این جنایت مطرح شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

وی با تأکید بر ظرفیت ورزش برای تقویت همبستگی اجتماعی تصریح کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی با محوریت ورزش‌های همگانی و خانوادگی و بهره‌گیری از ظرفیت بازی‌های بومی و محلی که ریشه در پیشینه تاریخی و فرهنگی میناب دارند، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در تقویت نشاط اجتماعی و همراهی با مردم منطقه مؤثر باشد.

مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان در اجرای برنامه‌ها

مدیرکل دفتر طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نقش جوانان در اجرای برنامه‌های پیش‌رو گفت: برگزاری رویدادی با این گستردگی به نیروهای اجرایی و داوطلب جوان نیاز دارد که ترجیحاً بومی منطقه باشند و با ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی میناب آشنایی داشته باشند.

کریمی ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت در این برنامه‌ها دارند و وزارت ورزش و جوانان آمادگی دارد زمینه حضور جدی این تشکل‌ها را در بخش‌های مختلف رویداد فراهم کند. این سازمان‌ها همچنین می‌توانند ایده‌ها و طرح‌های پیشنهادی خود را برای غنی‌تر شدن برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی ارائه دهند.

ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی به خانواده‌ها

وی با اشاره به پیش‌بینی خدمات تخصصی مشاوره در این رویداد اظهار کرد: در استان هرمزگان حدود ۵۰ مشاور آموزش‌دیده و متخصص در حوزه خانواده فعالیت دارند که شمار زیادی از آنان برای مشارکت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته کریمی، این مشاوران پیش از این نیز در پی حادثه میناب در منطقه حضور داشته و از خانواده‌ها حمایت روانی کرده‌اند و در جریان برنامه‌های پیش‌رو نیز خدمات مختلف مشاوره‌ای و حمایتی را ارائه خواهند داد.

توجه به آینده شغلی و حضور قهرمانان ورزشی

مدیرکل دفتر طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر نگاه آینده‌نگرانه در برنامه‌ریزی‌ها خاطرنشان کرد: در کنار خدمات روانی و اجتماعی، آمادگی برای ارائه خدمات مشاوره شغلی و تسهیل دسترسی متقاضیان به حمایت‌های مرتبط نیز وجود دارد و پیش‌بینی شده است بخشی از این خدمات در غرفه‌های جانبی رویداد ارائه شود.

کریمی همچنین از رایزنی برای حضور چهره‌های شاخص ورزشی در این برنامه‌ها خبر داد و گفت: علاوه بر ظرفیت قهرمانان و چهره‌های شاخص ورزشی استان هرمزگان، تلاش می‌کنیم زمینه حضور ملی‌پوشان، المپین‌ها و قهرمانان ورزشی کشور در میان مردم میناب فراهم شود؛ حضوری که می‌تواند به تقویت روحیه، همدلی و امید اجتماعی در میان مردم منطقه کمک کند.