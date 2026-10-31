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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

آینده کشور با علم‌آموزی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان ساخته می‌شود

آینده کشور با علم‌آموزی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان ساخته می‌شود

 قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین بر نقش نسل نوجوان در پیشرفت کشور تأکید کرد و علم‌آموزی، خودباوری، اخلاق‌مداری و هوشیاری در برابر آسیب‌های اجتماعی را از ضرورت‌های دوران دانش‌آموزی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قاسم طرهانی ظهر شنبه هم‌زمان با سالروز شهادت شهید بسیجی حسین فهمیده، در دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا شهید فهمیده را نمونه‌ای از شجاعت و مسئولیت‌پذیری نوجوانان دانست و اظهار کرد: زندگی این شهید نشان می‌دهد که برای انجام کارهای بزرگ و اثرگذار، سن و سال تعیین‌کننده نیست؛ بلکه ایمان، آگاهی و احساس مسئولیت می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی افراد در موقعیت‌های مهم باشد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در آینده کشور، مدرسه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری شخصیت و توانمندی نسل جوان برشمرد و گفت: دانش‌آموزان در کنار فراگیری علوم و مهارت‌های تخصصی، باید به پرورش اخلاق، تقویت اعتمادبه‌نفس، نظم فردی و احترام به والدین و معلمان نیز توجه داشته باشند.

طرهانی افزود: پیشرفت کشور به نسلی نیاز دارد که از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد و در کنار آن، با آگاهی و روحیه مسئولیت‌پذیری برای حل مسائل جامعه تلاش کند. دانش‌آموزان امروز می‌توانند با جدیت در تحصیل و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، سهم خود را در ساختن آینده ایران ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، فضای مجازی و برخی آسیب‌های اجتماعی را از موضوعاتی دانست که نوجوانان باید در مواجهه با آن‌ها هوشیار باشند و تأکید کرد: انتخاب دوستان مناسب، دوری از رفتارهای پرخطر و استفاده هدفمند از فرصت‌های دوران نوجوانی، در شکل‌گیری مسیر زندگی و آینده تحصیلی و اجتماعی دانش‌آموزان اهمیت دارد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با اشاره به ماندگاری نام و یاد شهید حسین فهمیده خاطرنشان کرد: نسل نوجوان می‌تواند با الگوگیری از روحیه ایثار و شجاعت این شهید و با تلاش در مسیر علم و اخلاق، در پیشرفت و سربلندی کشور نقش‌آفرین باشد.

کد مطلب 6995312

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