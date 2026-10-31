به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قاسم طرهانی ظهر شنبه هم‌زمان با سالروز شهادت شهید بسیجی حسین فهمیده، در دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا شهید فهمیده را نمونه‌ای از شجاعت و مسئولیت‌پذیری نوجوانان دانست و اظهار کرد: زندگی این شهید نشان می‌دهد که برای انجام کارهای بزرگ و اثرگذار، سن و سال تعیین‌کننده نیست؛ بلکه ایمان، آگاهی و احساس مسئولیت می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی افراد در موقعیت‌های مهم باشد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در آینده کشور، مدرسه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری شخصیت و توانمندی نسل جوان برشمرد و گفت: دانش‌آموزان در کنار فراگیری علوم و مهارت‌های تخصصی، باید به پرورش اخلاق، تقویت اعتمادبه‌نفس، نظم فردی و احترام به والدین و معلمان نیز توجه داشته باشند.

طرهانی افزود: پیشرفت کشور به نسلی نیاز دارد که از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد و در کنار آن، با آگاهی و روحیه مسئولیت‌پذیری برای حل مسائل جامعه تلاش کند. دانش‌آموزان امروز می‌توانند با جدیت در تحصیل و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، سهم خود را در ساختن آینده ایران ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، فضای مجازی و برخی آسیب‌های اجتماعی را از موضوعاتی دانست که نوجوانان باید در مواجهه با آن‌ها هوشیار باشند و تأکید کرد: انتخاب دوستان مناسب، دوری از رفتارهای پرخطر و استفاده هدفمند از فرصت‌های دوران نوجوانی، در شکل‌گیری مسیر زندگی و آینده تحصیلی و اجتماعی دانش‌آموزان اهمیت دارد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با اشاره به ماندگاری نام و یاد شهید حسین فهمیده خاطرنشان کرد: نسل نوجوان می‌تواند با الگوگیری از روحیه ایثار و شجاعت این شهید و با تلاش در مسیر علم و اخلاق، در پیشرفت و سربلندی کشور نقش‌آفرین باشد.