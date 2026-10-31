به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه، نظرسنجی‌های سراسری از پیشتازی دموکرات‌ها حکایت دارد و میلیون‌ها آمریکایی نیز پیش از روز انتخابات رأی داده‌اند.

بر اساس میانگین تازه نظرسنجی‌های انتخاباتی ریل‌کلیرپالیتیکس، دموکرات‌ها با ۵۱.۴ درصد در برابر ۴۳.۲ درصد، با اختلاف ۸.۲ واحد درصد از جمهوری‌خواهان پیش هستند.

همچنین نظرسنجی اکونومیست و یوگاو نشان می‌دهد ۴۴ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده انتظار دارند دموکرات‌ها پس از انتخابات کنترل مجلس نمایندگان را در دست بگیرند؛ در مقابل، ۳۱ درصد پیش‌بینی می‌کنند جمهوری‌خواهان اکثریت این مجلس را حفظ کنند.

درباره سنا، رقابت نزدیک‌تر ارزیابی شده است؛ به‌طوری‌که ۳۹ درصد انتظار پیروزی دموکرات‌ها و ۳۶ درصد انتظار حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان را دارند.

کایل کوندیک، مدیر تحریریه نشریه «کریستال بال» در مرکز سیاست دانشگاه ویرجینیا به الجزیره گفت پیشتازی دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های مربوط به مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که احتمالاً کنترل این مجلس به دست دموکرات‌ها خواهد افتاد، اما سرنوشت سنا همچنان نامشخص است.

افزایش مشارکت زودهنگام

بر اساس تحلیل خبرگزاری آسوشیتدپرس که روز جمعه منتشر شد، تا پنج روز پیش از انتخابات، بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی به‌صورت حضوری یا از طریق پست رأی داده بودند. این رقم نزدیک به ۱۰ میلیون نفر بیشتر از میزان مشارکت زودهنگام در همین مقطع از انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲ است.

در تگزاس، تا روز چهارشنبه بیش از ۶.۳ میلیون نفر رأی داده بودند؛ در حالی که این رقم در زمان مشابه سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۲ میلیون نفر بود که از افزایش ۵۰ درصدی حکایت دارد.

در جورجیا نیز تا صبح جمعه بیش از ۲.۵ میلیون رأی به ثبت رسیده بود؛ رقمی که از مجموع ۲.۳ میلیون رأی ثبت‌شده در دوره رأی‌گیری زودهنگام سال ۲۰۲۲ فراتر رفته است.

گزارش‌های میدانی از صف‌های طولانی در مراکز رأی‌گیری آتلانتا و افزایش مشارکت جوانان حکایت دارد. برخی رأی‌دهندگان جوان، شبکه‌های اجتماعی و توجه رسانه‌ها به انتخابات را از عوامل افزایش علاقه به مشارکت سیاسی عنوان کرده‌اند.

همچنین میزان رأی‌گیری زودهنگام در ایالت‌های مین، میشیگان، کارولینای شمالی و کانزاس در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

با این حال، آمار مشارکت زودهنگام مشخص نمی‌کند رأی‌دهندگان به کدام نامزدها رأی داده‌اند و نتیجه نهایی انتخابات را نیز نشان نمی‌دهد.

تحرکات انتخاباتی ترامپ و دموکرات‌ها

دونالد ترامپ تصمیم خود برای لغو دو گردهمایی انتخاباتی در کانزاس و آیووا را تغییر داده و قرار است روز یکشنبه در هر دو ایالت سخنرانی کند. کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود که او به‌جای حضور در این گردهمایی‌ها، در نزدیک به ۲۰ برنامه تبلیغاتی تلفنی شرکت خواهد کرد.

تیم انتخاباتی ترامپ معتقد است حضور مستقیم او در گردهمایی‌ها می‌تواند به بسیج رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه، به‌ویژه در ایالت‌هایی که رقابت‌های حساس سنا در جریان است، کمک کند.

ترامپ روز جمعه نیز در فلوریدا در یک گردهمایی انتخاباتی شرکت کرد و از هواداران جمهوری‌خواه خواست در انتخابات مشارکت کنند.

در تگزاس، کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه سنا و جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات‌ها تلاش‌های پایانی خود را بر شهر هیوستون متمرکز کرده‌اند. پکستون برای تمرکز بر شهرستان هریس، پرجمعیت‌ترین شهرستان ایالت، برنامه انتخاباتی خود در ال‌پاسو را لغو کرد.

بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نیز روز جمعه در می‌سی‌سی‌پی برای دموکرات‌ها تبلیغ کرد و از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند.

رقابت‌های حساس آخر هفته

ترامپ قرار است روز یکشنبه ابتدا در آیووا از اشلی هینسون، نامزد جمهوری‌خواه سنا حمایت کند و سپس در کانزاس در کنار راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه در یک گردهمایی انتخاباتی حضور یابد.

در کانزاس، مارشال با رقابت جدی آدام همیلتون، نامزد دموکرات‌ها روبه‌رو است. نظرسنجی کالج امرسون نشان می‌دهد همیلتون با ۴۹ درصد در برابر ۴۵ درصد از مارشال پیشی گرفته است.

در همین حال، ماری پلتولا، نامزد دموکرات‌ها برای کرسی سنا از آلاسکا قرار است در گردهمایی انتخاباتی شهر بثل شرکت کند. رقابت سنا در آلاسکا یکی از هفت رقابت نزدیک به شمار می‌رود که می‌تواند در تعیین سرنوشت اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا تعیین‌کننده باشد.

این رقابت همچنین تحت تأثیر اختلاف بر سر حضور دو نامزد با نام «دن سالیوان» قرار گرفته است. ترامپ دموکرات‌ها را متهم کرده که نامزدی مستقل با همین نام را برای سردرگم کردن رأی‌دهندگان و کاهش آرای سناتور جمهوری‌خواه جذب کرده‌اند. وزارت دادگستری در این زمینه اقدام حقوقی انجام داده و پلتولا هرگونه دخالت در این طرح ادعایی را رد کرده است.