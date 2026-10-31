به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر شنبه در بازدید از روند اجرای پروژه راه روستایی کوله‌هه‌رد به باباریز در بخش مرکزی سنندج، ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، بر ضرورت نگاه اقتصادی به طرح‌های راه‌سازی روستایی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه در مدت کوتاه آغاز عملیات اجرایی اظهار کرد: همکاری اداره راهداری، پیمانکار و مشارکت مردم منطقه، به‌ویژه باغداران، نقش مهمی در فراهم شدن شرایط اجرای این طرح داشته است و تداوم چنین تعاملاتی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی را سرعت ببخشد.

فرماندار سنندج با بیان اینکه دسترسی به زیرساخت‌های مناسب از حقوق همه روستاهاست، اظهار کرد: محدودیت منابع مالی و اعتبارات، ضرورت اولویت‌بندی در اجرای پروژه‌ها را ایجاد کرده و به همین دلیل روستاهای دارای جمعیت بیشتر معمولاً در اولویت تخصیص منابع قرار می‌گیرند، اما این مسئله به معنای نادیده گرفتن نیازهای سایر روستاها نیست.

راه‌سازی در خدمت رونق کشاورزی و باغداری

سجادی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی محدوده کوله‌هه‌رد و باباریز افزود: در انتخاب و اجرای پروژه‌های عمرانی باید آثار اقتصادی طرح‌ها نیز بررسی شود و صرفاً به رفع نیازهای مقطعی و تسهیل تردد اکتفا نکنیم.

وی ادامه داد: این منطقه از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و باغداری برخوردار است و توسعه راه‌های دسترسی با رویکردی بلندمدت می‌تواند به تقویت فعالیت‌های تولیدی و فراهم شدن زمینه تبدیل آن به یکی از قطب‌های کشاورزی شهرستان کمک کند.

فرماندار سنندج همچنین به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای وضعیت راه‌های این محدوده اشاره کرد و گفت: پیش از این، چهار کیلومتر از مسیر ننله به باباریز اصلاح و آسفالت شده و اکنون پروژه راه کوله‌هه‌رد به باباریز نیز در راستای تکمیل شبکه دسترسی و بهبود ارتباط روستاهای منطقه در دست اجراست.

سجادی در پایان بر ضرورت همراهی مستمر اهالی، باغداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد این طرح تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مراحل اجرایی شد تا پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.