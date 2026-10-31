فرمانداران استان قزوین از تجمعات شبانه حمایت و پشتیبانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در نشست با فرمانداران شهرستان‌های استان قزوین، با تأکید بر جایگاه فرمانداران در پیشبرد برنامه‌های دولت اظهار کرد: تبیین سیاست‌ها و اقدامات دولت، ارتباط مستمر با مردم و پیگیری مطالبات عمومی از مهم‌ترین محورهای مدیریت شهرستان‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در تجمعات شبانه حمایت از نظام جمهوری اسلامی، بر همراهی و پشتیبانی فرمانداران و مدیران شهرستانی از این حضور مردمی تأکید کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه فرمانداران به‌عنوان مدیران اجرایی شهرستان‌ها نقش مهمی در انتقال مسائل و مطالبات مردم به سطوح بالاتر مدیریتی دارند، گفت: ارتباط دوسویه با مردم باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا مسائل و دغدغه‌های عمومی به‌درستی شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

نوذری همچنین بر ضرورت تبیین دقیق اقدامات و برنامه‌های دولت تأکید کرد و افزود: آگاهی‌بخشی درباره سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان کمک کند و زمینه همراهی بیشتر جامعه با برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم آورد.

استاندار قزوین، نهضت عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و خاطرنشان کرد: تحقق عدالت آموزشی نیازمند توجه به نیازهای مناطق مختلف و پیگیری مستمر وضعیت فضاهای آموزشی در شهرستان‌هاست.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور میدانی فرمانداران و ارتباط نزدیک آنان با مردم، تصریح کرد: شناخت دقیق مسائل شهرستان‌ها و پیگیری مؤثر مطالبات عمومی، با حضور در میان مردم و ارتباط مستقیم با آنان امکان‌پذیر است.