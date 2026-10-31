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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

فرمانداران استان قزوین از تجمعات شبانه حمایت و پشتیبانی کنند

فرمانداران استان قزوین از تجمعات شبانه حمایت و پشتیبانی کنند

قزوین- استاندار قزوین با اشاره به اهمیت حضور مردم در تجمعات شبانه حمایت از نظام جمهوری اسلامی، بر همراهی و پشتیبانی فرمانداران و مدیران شهرستانی از این حضور مردمی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در نشست با فرمانداران شهرستان‌های استان قزوین، با تأکید بر جایگاه فرمانداران در پیشبرد برنامه‌های دولت اظهار کرد: تبیین سیاست‌ها و اقدامات دولت، ارتباط مستمر با مردم و پیگیری مطالبات عمومی از مهم‌ترین محورهای مدیریت شهرستان‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در تجمعات شبانه حمایت از نظام جمهوری اسلامی، بر همراهی و پشتیبانی فرمانداران و مدیران شهرستانی از این حضور مردمی تأکید کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه فرمانداران به‌عنوان مدیران اجرایی شهرستان‌ها نقش مهمی در انتقال مسائل و مطالبات مردم به سطوح بالاتر مدیریتی دارند، گفت: ارتباط دوسویه با مردم باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا مسائل و دغدغه‌های عمومی به‌درستی شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

نوذری همچنین بر ضرورت تبیین دقیق اقدامات و برنامه‌های دولت تأکید کرد و افزود: آگاهی‌بخشی درباره سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان کمک کند و زمینه همراهی بیشتر جامعه با برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم آورد.

استاندار قزوین، نهضت عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و خاطرنشان کرد: تحقق عدالت آموزشی نیازمند توجه به نیازهای مناطق مختلف و پیگیری مستمر وضعیت فضاهای آموزشی در شهرستان‌هاست.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور میدانی فرمانداران و ارتباط نزدیک آنان با مردم، تصریح کرد: شناخت دقیق مسائل شهرستان‌ها و پیگیری مؤثر مطالبات عمومی، با حضور در میان مردم و ارتباط مستقیم با آنان امکان‌پذیر است.

کد مطلب 6995333

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    نظرات

    • ع IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
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      پاسخ
      سلام علیکم درود بر استاندار محترم ،مردمی وانقلابی

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