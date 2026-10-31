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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

سقوط ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل در معاملات روز شنبه بورس

سقوط ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل در معاملات روز شنبه بورس

شاخص کل بورس در معاملات شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ با ریزش سنگین بیش از ۱۲۸ هزار واحدی عقب نشست و تا سطح ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار واحد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام در پایان معاملات روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در شرایطی بسته شد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افتی سنگین معادل ۱۲۸ هزار و ۶۹۶.۳۳ واحد مواجه شد و در تراز ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۸۵۴.۲۸ واحد آرام گرفت.

همسو با شاخص کل، شاخص کل (هم‌وزن) نیز ۱۲ هزار و ۸۷۳.۵۱ واحد افت کرد و به رقم ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۷۲.۶۶ واحد تنزل یافت تا ارزش بازار به سطح ۲۲۷ هزار و ۴۹ میلیارد و ۹۵۵.۴۵۵ میلیارد تومان برسد. طبق داده‌های آماری ثبت‌شده مجموع یک میلیون و ۲۹ هزار و ۲۲۹ فقره معامله به ثبت رسید که ماحصل آن ارزش معاملاتی معادل ۳۷۷ هزار و ۳۰۲.۳۱ میلیارد تومان و جابه‌جایی ۵۰.۷۹۶ میلیارد برگه سهم در تالار شیشه‌ای بود.

کد مطلب 6995342
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      2 0
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      بدبخت بودیم بدبخت تر شدیم در همین اصلاح اخیر ۲۰ درصد رفتیم زیان اون هم در این تورم
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      2 0
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      حقوقی های بورس حمایت نمی کنند هیچ حتی می‌رن صف فروش می فروشند کار حقوقی بکاب چند ماهه هر روز اینه
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
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      نگران نباشید سهام های خودی مثبته ولی سهام هایی که چند سال بود ریزش داشتند همچنان ریزشی هستند
    • مالباخته بورس ۹۹ IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
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      سال ۹۹ یک میلیارد پول یه خونه را آوردم بورس تازه داشتم سربسر می شدم باز هم رفتم زیان تصور کن خونه ای که فروخته بودم شده ۶۵ میلیارد من چقدر باید سود کنم تا آدم ۷ سال پیش بشم حالا در این چند سال چقدر زجر کشیدیم به کنار زندگیمون نابود شد به کنار فقط میخوام آدم ۷ سال پیش بشم
    • سعید IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 1
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      خوب کسی که ضرر می‌کنه باید بیرون بکشه پولشو دیگه واقعیت نمیشه که سانسور کرد

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