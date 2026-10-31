سقوط ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل در معاملات روز شنبه بورس

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام در پایان معاملات روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در شرایطی بسته شد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افتی سنگین معادل ۱۲۸ هزار و ۶۹۶.۳۳ واحد مواجه شد و در تراز ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۸۵۴.۲۸ واحد آرام گرفت.

همسو با شاخص کل، شاخص کل (هم‌وزن) نیز ۱۲ هزار و ۸۷۳.۵۱ واحد افت کرد و به رقم ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۷۲.۶۶ واحد تنزل یافت تا ارزش بازار به سطح ۲۲۷ هزار و ۴۹ میلیارد و ۹۵۵.۴۵۵ میلیارد تومان برسد. طبق داده‌های آماری ثبت‌شده مجموع یک میلیون و ۲۹ هزار و ۲۲۹ فقره معامله به ثبت رسید که ماحصل آن ارزش معاملاتی معادل ۳۷۷ هزار و ۳۰۲.۳۱ میلیارد تومان و جابه‌جایی ۵۰.۷۹۶ میلیارد برگه سهم در تالار شیشه‌ای بود.