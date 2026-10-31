هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد؛فعالیت سامانه بارشی از فردا

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، سامانه بارشی از روز یکشنبه وارد استان می‌شود و تا روز سه‌شنبه فعال خواهد بود.

وی افزود: نوع مخاطرات این سامانه شامل رگبار باران، رعد و برق، احتمال بارش تگرگ و در برخی ساعات تندباد لحظه‌ای است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مناطق مختلف استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، گفت: یاسوج، دنا ، مارگون، کهگیلویه، چرام، باشت، گچساران، امامزاده جعفر، لنده و لیکک از مناطق پیش‌بینی‌شده برای فعالیت این سامانه هستند.

کرمی با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی بیان کرد: آب‌گرفتگی معابر در برخی مناطق، کاهش دید افقی هنگام بارش و رعد و برق، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در محورهای کوهستانی و خسارت به نهال‌ها و درختان آسیب‌پذیر از جمله پیامدهای احتمالی این سامانه است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی تصریح کرد: شهروندان از فعالیت‌های کوهنوردی در مدت فعالیت سامانه خودداری کنند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از دامداران و عشایر خواست از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کرده و هنگام وقوع رعد و برق و تگرگ، اصول ایمنی را رعایت کنند.

کرمی با توصیه به احتیاط در ترددهای بین‌شهری و جاده‌های کوهستانی خاطرنشان کرد: رانندگان با توجه به احتمال کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از توقف در نقاط پرخطر خودداری کنند.