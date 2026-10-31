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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

اعتبار کافی برای تعمیر و نگهداری کتابخانه‌ها نداریم

اعتبار کافی برای تعمیر و نگهداری کتابخانه‌ها نداریم

بابل- دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به محدودیت منابع مالی این نهاد، از نبود اعتبار کافی برای ساخت، تعمیر و نگهداری کتابخانه‌های عمومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند بعدازظهر شنبه در دیدار با امام جمعه بابل با بیان اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با محدودیت‌های جدی اعتباری مواجه است، اظهار کرد: حتی برای تعمیر و نگهداری کتابخانه‌های موجود نیز اعتبار مشخص و کافی در اختیار نداریم و انتظار می‌رود مسئولان استانی در تأمین منابع مورد نیاز این مجموعه فرهنگی همکاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: با توجه به شرایط اعتباری نهاد، در حوزه ساخت و احداث کتابخانه‌ها بودجه مستقلی وجود ندارد و اجرای این پروژه‌ها عمدتاً با اتکا به ظرفیت خیران و منابع مالی استان‌ها دنبال می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به محدودیت منابع برای تجهیز کتابخانه‌ها تصریح کرد: توان مالی نهاد در شرایط فعلی بیشتر صرف تأمین و تجهیز امکانات کتابخانه‌ای می‌شود که این بخش نیز با دشواری‌های اعتباری همراه است.

نظربلند ادامه داد: برای پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای از ظرفیت مدیران استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خیران، منابع مسئولیت اجتماعی و اعتبارات مازاد استان‌ها استفاده می‌شود.

وی با اشاره به تجربه تأمین اعتبار برای تکمیل کتابخانه مرکزی اراک گفت: این پروژه با بهره‌گیری از منابع مسئولیت اجتماعی و اعتبارات مازاد استان به مرحله تکمیل رسید و برای تکمیل کتابخانه مرکزی ساری نیز باید از ظرفیت‌های مشابه استفاده شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنین بازطراحی فضاهای کتابخانه‌ای را یکی از رویکردهای این نهاد برشمرد و خاطرنشان کرد: تجربه بازطراحی و بهسازی فضای کتابخانه‌ها نشان داده است که با ایجاد محیطی جذاب‌تر و متناسب با نیاز مخاطبان، می‌توان زمینه افزایش چندبرابری مراجعه و جذب کتابخوان را فراهم کرد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام حسن روحانی، امام جمعه بابل، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان، بر ضرورت گسترش خدمات کتابخانه‌ای و برنامه‌ریزی برای افزایش علاقه‌مندی مردم به مطالعه تأکید کرد.

کد مطلب 6995351

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