به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند بعدازظهر شنبه در دیدار با امام جمعه بابل با بیان اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با محدودیت‌های جدی اعتباری مواجه است، اظهار کرد: حتی برای تعمیر و نگهداری کتابخانه‌های موجود نیز اعتبار مشخص و کافی در اختیار نداریم و انتظار می‌رود مسئولان استانی در تأمین منابع مورد نیاز این مجموعه فرهنگی همکاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: با توجه به شرایط اعتباری نهاد، در حوزه ساخت و احداث کتابخانه‌ها بودجه مستقلی وجود ندارد و اجرای این پروژه‌ها عمدتاً با اتکا به ظرفیت خیران و منابع مالی استان‌ها دنبال می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به محدودیت منابع برای تجهیز کتابخانه‌ها تصریح کرد: توان مالی نهاد در شرایط فعلی بیشتر صرف تأمین و تجهیز امکانات کتابخانه‌ای می‌شود که این بخش نیز با دشواری‌های اعتباری همراه است.

نظربلند ادامه داد: برای پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای از ظرفیت مدیران استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خیران، منابع مسئولیت اجتماعی و اعتبارات مازاد استان‌ها استفاده می‌شود.

وی با اشاره به تجربه تأمین اعتبار برای تکمیل کتابخانه مرکزی اراک گفت: این پروژه با بهره‌گیری از منابع مسئولیت اجتماعی و اعتبارات مازاد استان به مرحله تکمیل رسید و برای تکمیل کتابخانه مرکزی ساری نیز باید از ظرفیت‌های مشابه استفاده شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنین بازطراحی فضاهای کتابخانه‌ای را یکی از رویکردهای این نهاد برشمرد و خاطرنشان کرد: تجربه بازطراحی و بهسازی فضای کتابخانه‌ها نشان داده است که با ایجاد محیطی جذاب‌تر و متناسب با نیاز مخاطبان، می‌توان زمینه افزایش چندبرابری مراجعه و جذب کتابخوان را فراهم کرد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام حسن روحانی، امام جمعه بابل، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان، بر ضرورت گسترش خدمات کتابخانه‌ای و برنامه‌ریزی برای افزایش علاقه‌مندی مردم به مطالعه تأکید کرد.