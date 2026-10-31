به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ایران از صبح امروز (شنبه ۹ آبان) در مرکز ملی فوتبال آغاز شد.

ملی‌پوشانی که تا روز گذشته درگیر مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتسال بودند از شب گذشته خود را به کادر فنی معرفی کردند و صبح امروز پس از برگزاری نشست با وحید شمسایی و اعضای کادر فنی در جریان برنامه‌های این اردو قرار گرفتند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده تمرینات آماده‌سازی جسمانی ملی‌پوشان در مرکز تخصصی فوتبال (PEC) برگزار خواهد شد و بازیکنان در نوبت عصر نیز تمرینات توپی و تاکتیکی را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کنند.

ابوالفضل کریمیان سرپرست تیم ملی فوتسال درباره اهداف برگزاری این اردو اینگونه توضیح داد: تیم ملی فوتسال در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور در مسابقات داخل سالن آسیا برنامه‌ریزی کرده بود، اما با توجه به شرایط منطقه، انتقال این رقابت‌ها به فروردین سال آینده قطعی است. با این حال کادر فنی تصمیم گرفت از فرصت فیفادی آبان‌ماه برای گردهمایی ملی‌پوشان و پیگیری برنامه‌های فنی خود استفاده کند.

وی افزود: یکی از اهداف مهم این اردو، فراهم کردن فرصت بیشتر برای بازیکنان جوان و مستعدی است که شاید در گذشته کمتر امکان حضور در اردوهای ملی را داشته‌اند. این بازیکنان می‌توانند توانایی‌های خود را در کنار سایر ملی‌پوشان به نمایش بگذارند و از نزدیک با دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و ایده‌های فنی وحید شمسایی و همکارانش آشنا شوند.

کریمیان ادامه داد: امیدواریم بازیکنان در پایان این اردو علاوه بر ارتقای آمادگی جسمانی و فنی از فرصت حضور در کنار کادر فنی و ارتباط نزدیک‌تر با مربیان بیشترین بهره را ببرند و با شناخت بهتر از انتظارات و تفکرات تاکتیکی کادر فنی خود را برای مسابقات و برنامه‌های بین‌المللی آینده آماده کنند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت ابعاد فرهنگی و رفتاری حضور در تیم ملی خاطرنشان کرد: اردوی تیم ملی صرفاً محلی برای انجام تمرینات فنی و بدنی نیست. ما معتقدیم ملی‌پوش بودن مسئولیتی فراتر از حضور در زمین مسابقه است. رفتار، انضباط، مسئولیت‌پذیری و شخصیت بازیکنان به‌عنوان نمایندگان فوتسال ایران، از موضوعاتی است که کادر فنی با حساسیت ویژه آن را دنبال می‌کند. هدف ما این است که بازیکنان علاوه بر رشد فنی، درک عمیق‌تری از جایگاه و مسئولیت پوشیدن پیراهن تیم ملی داشته باشند.