معلمان و مربیان پرورشی افسران جنگ نرم و شناختی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب ظهر شنبه در دیدار با جمعی از معلمان و مربیان پرورشی شهرستان ایجرود، ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: عنوان معلم و مربی از بار معنایی و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و معلمان و مربیان پرورشی در مسیر تحقق شئون تربیتی مورد نظر خداوند فعالیت می‌کنند.

وی با تبیین جایگاه معلم و اهمیت تربیت در جامعه افزود: خداوند نخستین معلم بشر است و پیامبران الهی نیز خود را معلم می‌دانستند؛ این موضوع نشان‌دهنده جایگاه والای معلمی است.

امام جمعه ایجرود با اشاره به اهمیت آموزش خیر و نیکی بیان کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، خداوند، فرشتگان و موجودات زمین و دریا، حتی مورچه در لانه و ماهی‌ها در دریا، برای معلمی که خیر و نیکی می‌آموزد، طلب رحمت و آمرزش می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی‌نسب با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در دلسوزی برای هدایت مردم تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) گرفتاری مردم را گرفتاری خود می‌دانست و برای هدایت آنان دلسوزی می‌کرد. بر همین اساس، معلم نیز نمی‌تواند نسبت به مسائل، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان بی‌تفاوت باشد.

وی معلمان و مربیان پرورشی را افسران جنگ نرم و جنگ شناختی دانست و خاطرنشان کرد: این قشر نقش مهمی در مقابله با بمباران فکری و ذهنی جوانان و نوجوانان و هدایت صحیح آنان بر عهده دارند.

امام جمعه ایجرود همچنین عمل‌گرایی، دلسوزی در امر تربیت و تلاش برای پرورش جوانان مؤمن و انقلابی را از شاخصه‌های مهم معلمان برشمرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش رفتار و کردار معلم در تربیت دانش‌آموزان گفت: همه معلمان، نه‌فقط معلمان پرورشی، می‌توانند با گفتار و رفتار دینی خود، بهترین الگو برای دانش‌آموزان باشند.