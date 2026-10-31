افت قیمت طلا و سکه امروز ۹ آبان؛ طلا ۸۶۰ هزار تومان ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در حالی معاملات امروز شنبه ۹ آبان را دنبال می‌کند که مقایسه قیمت‌ها با آخرین روز کاری هفته گذشته، پنجشنبه ۷ آبان، از افت قیمت در اغلب گروه‌های معاملاتی حکایت دارد.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد کاهش بهای اونس جهانی طلا در کنار افت نرخ‌ها در بازار داخلی، موجب عقب‌نشینی قیمت انواع طلا و سکه شده است. اونس جهانی طلا که در پایان معاملات پنجشنبه حدود ۴ هزار و ۲۵ دلار قیمت داشت، در نرخ‌های امروز به حدود ۳ هزار و ۸۷۵ دلار رسیده است.

افت قیمت انواع طلا

در بازار طلای داخلی، مظنه تهران از ۱۱۳ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در پایان معاملات پنجشنبه به ۱۰۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان در امروز رسیده است؛ به این ترتیب، هر مثقال طلا طی این مدت ۳ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان معادل حدود ۳.۳ درصد کاهش قیمت داشته است.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار که پنجشنبه ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شد، امروز به ۲۵ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این تغییر به معنای کاهش ۸۶۴ هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار است.

طلای ۲۴ عیار نیز از ۳۴ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۳ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان رسیده و یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان افت قیمت را ثبت کرده است.

سکه طرح جدید ۷.۵ میلیون تومان ارزان شد

در بازار سکه نیز روند نزولی قیمت‌ها ادامه داشته است. سکه طرح جدید که در پایان معاملات پنجشنبه با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان معامله می‌شد، امروز شنبه به ۲۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین قیمت این سکه طی دو روز ۷ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان کاهش یافته است.

سکه طرح قدیم نیز از ۲۵۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به ۲۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده و افت ۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.

در همین بازه زمانی، نیم‌سکه با کاهش ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومانی به ۱۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با افت یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومانی به ۷۴ میلیون تومان رسیده است.

سکه گرمی نیز از ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در پنجشنبه به ۳۷ میلیون تومان در معاملات امروز کاهش یافته است.

به این ترتیب مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد در فاصله آخرین روز کاری هفته گذشته تا معاملات امروز، تمام اقلام بررسی‌شده با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. بیشترین افت اسمی در میان قطعات سکه مربوط به سکه طرح قدیم با ۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان کاهش بوده و طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۳.۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است.