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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

محسنی: بهبود معیشت مردم اولویت توسعه اقتصادی رودان است

محسنی: بهبود معیشت مردم اولویت توسعه اقتصادی رودان است

رودان - فرماندار شهرستان رودان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تقویت زیرساخت‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: بهبود معیشت مردم اولویت توسعه اقتصادی رودان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی بعد از ظهر شنبه با اشاره به نخستین سفر خلیل قاسمی معاون اقتصادی استاندار هرمزگان به شهرستان رودان، اظهار کرد: این سفر گامی مهم در راستای شناسایی، ارزیابی و توسعه فرصت‌های اقتصادی شهرستان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

وی افزود: در این بازدید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای شهرستان به ویژه محدوده رودخانه و بخش‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه بهره‌برداری مؤثر از این منابع در مسیر رشد و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.

فرماندار رودان با اشاره به حضور مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیرکل امور عشایری استان هرمزگان در این بازدید، بیان کرد: این موضوع نشان دهنده اهمیت بخش کشاورزی و معیشت جامعه عشایری در برنامه‌های توسعه اقتصادی شهرستان است و تحقق اهداف این حوزه نیازمند هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی است.

محسنی، تأکید کرد: اولویت مدیریت شهرستان حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، شناسایی ظرفیت‌های بومی، رفع موانع زیرساختی و فراهم کردن زمینه رونق اقتصادی است تا از این طریق به صورت مستقیم در بهبود معیشت و ارتقای رفاه مردم گام برداشته شود.

کد مطلب 6995363

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