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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

کلاهبرداری ۲۰ میلیارد ریالی با فروش سکه‌های طلای تقلبی در لارستان

کلاهبرداری ۲۰ میلیارد ریالی با فروش سکه‌های طلای تقلبی در لارستان

شیراز- فرمانده انتظامی لارستان از دستگیری سه متهم که با جعل سکه‌های طلا و فروش ۲۵ قطعه ربع‌سکه تقلبی به طلافروشان، ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهام عسکری گفت: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان لارستان مبنی بر کلاهبرداری سه نفر شامل دو زن و یک مرد با استفاده از سکه‌های طلای تقلبی، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهمان با مراجعه به واحدهای صنفی طلافروشی در سطح شهرستان، سکه‌هایی را در بسته‌بندی‌های پلمب‌شده به فروشندگان عرضه می‌کردند و با ارائه شماره‌حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص ثالث، وجه معامله را دریافت کرده و پس از خروج از محل، اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.

فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: مأموران پلیس فتا و آگاهی با انجام اقدامات فنی و بررسی دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی هویت و محل حضور متهمان شدند و پس از هماهنگی قضایی، هر سه نفر را دستگیر کردند.

عسکری با اشاره به کشفیات این پرونده بیان کرد: در بازرسی از متهمان، ۲۵ عدد ربع‌سکه تقلبی، تعدادی ورق فلزی با ظاهر طلا و همچنین ادوات و تجهیزات مرتبط با جعل کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش کلاهبرداری انجام‌شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهمان برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

کد مطلب 6995364

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