پورحضرت: ۵ بخش رودبار تا پایان سال میزبان جشنواره های بومی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر شنبه، در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره زیتون، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، اقتصادی و گردشگری شهرستان رودبار اظهار کرد: این شهرستان از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و ضرورت دارد با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه معرفی این ظرفیت‌ها از طریق برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای فراهم شود.

فرماندار رودبار، با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: طی یک سال و نیم گذشته، با توجه به شرایط جنگی و ناپایداری وضعیت کشور، برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری جشنواره‌های مختلف متناسب با ظرفیت مناطق شهرستان انجام شده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به جشنواره اقوام در شهر لوشان اشاره کرد که برای خردادماه سال گذشته پیش‌بینی شده بود.

وی با بیان اینکه فرمانداری متولی مستقیم برگزاری تمامی جشنواره‌ها نیست، تصریح کرد: وظیفه فرمانداری و دستگاه‌های فرهنگی، هدایت، تسهیلگری و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای این رویدادهاست و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید متناسب با وظایف ذاتی خود در برگزاری جشنواره‌ها مشارکت و همکاری داشته باشند.

پورحضرت هدف از برگزاری جشنواره‌ها را معرفی ظرفیت‌های مناطق، آگاهی‌بخشی، رونق اقتصادی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی دانست و گفت: رودبار از قابلیت‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری برخوردار است و می‌توان با شناسایی توانمندی‌های هر منطقه، جشنواره‌هایی متناسب با ظرفیت‌های همان بخش در طول سال برگزار کرد.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه زیتون در هویت، اقتصاد و ظرفیت‌های تولیدی شهرستان رودبار بیان کرد: جشنواره ملی زیتون باید با محوریت سازمان جهاد کشاورزی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، صنوف، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برگزار شود.

فرماندار رودبار ادامه داد: جشنواره ملی زیتون صرفاً متعلق به یک دستگاه اجرایی یا شهرداری نیست، بلکه رویدادی با اهمیت شهرستانی است و همه مجموعه‌ها باید با احساس مسئولیت و همکاری در برگزاری شایسته آن مشارکت داشته باشند.

پورحضرت با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست تخصصی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونان وزارتخانه و سایر مجموعه‌های مرتبط خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم با ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه برگزاری مطلوب جشنواره ملی زیتون و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این رویداد فراهم شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای تا پایان سال گفت: در صورت تداوم آرامش و فراهم بودن شرایط مناسب، برنامه‌ریزی ما بر این اساس است که در هر یک از پنج بخش شهرستان شامل مرکزی، رحمت‌آباد و بلوکات، خورگام، عمارلو و لوشان، حداقل یک جشنواره متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همان منطقه برگزار شود.

فرماندار رودبار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این شهرستان در حوزه گردشگری، صنایع، معادن، صنایع تبدیلی، کشاورزی و صنایع وابسته تأکید کرد: باید با همکاری و همدلی دستگاه‌های اجرایی از فرصت باقی‌مانده تا پایان سال برای شناسایی، معرفی و ارائه توانمندی‌های شهرستان استفاده کنیم و زمینه رونق اقتصادی و توسعه گردشگری مناطق مختلف را فراهم آوریم.

پورحضرت در پایان با اشاره به برگزاری جشنواره زیتون به مناسبت روز ملی زیتون در آذرماه امسال اظهار کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی رودبار، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه زیتون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی شهرستان است.