به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی در بازدید از پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری استان، این ۲ مجموعه را از طرح‌های مهم تامین زیرساخت‌های فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان دانست و اظهار کرد: برای تکمیل آن‌ها از محل سفر رئیس‌جمهور و سفر معاون علمی رئیس‌جمهور نزدیک به ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار تامین شده است.



وی افزود: علاوه بر این، ۱۰۰میلیارد تومان نیز تعهد استان برای تکمیل این پروژه‌هاست و تلاش می‌شود تخصیص اعتبارات در نخستین فرصت انجام شود.



استاندار اردبیل با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بیان کرد: پارک علم و فناوری بیش از ۵۰درصد و کارخانه نوآوری حدود ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برنامه‌ریزی شده است بخش عمده عملیات اجرایی تا پایان امسال تکمیل و این ۲ مجموعه اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسند.



امامی یگانه همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۵ مرکز تحقیق و توسعه در جوار این مجموعه‌ها خبر داد و افزود: این مراکز برای پشتیبانی از فعالیت واحدهای دانش‌بنیان استان ایجاد می‌شوند و بخش خصوصی نیز برای اجرای این مجموعه‌ها بیش از ۵۸۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد کرد.



وی با اشاره به اجرای شهرک فناوری در استان نیز اظهار کرد: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود و اولویت استقرار در آن با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خواهد بود.