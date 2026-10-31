به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه آموزش‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب در سطح استان فارس، جشنواره دانش‌آموزی «فراگیری نخستین واژه، آب» ظهر شنبه در مدارس ابتدایی شهرستان بوانات برگزار شد.

این جشنواره با هدف ارتقای سواد آبی دانش‌آموزان، آشنایی نسل جدید با ارزش و اهمیت منابع آب و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه، در قالب برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و سرگرم‌کننده اجرا شد.

در جریان برگزاری این برنامه، دانش‌آموزان با موضوعاتی همچون ارزش آب در زندگی روزمره، محدودیت منابع آب شیرین، ضرورت جلوگیری از هدررفت آب و راهکارهای ساده مدیریت مصرف در خانه و مدرسه آشنا شدند.

همچنین اجرای نمایش‌های کودکانه، برگزاری مسابقه، بازی‌های آموزشی و فعالیت‌های مشارکتی، زمینه انتقال مفاهیم مرتبط با حفاظت از منابع آبی را به شیوه‌ای جذاب و متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان فراهم کرد.

دانش‌آموزان؛ سفیران فرهنگ مصرف بهینه آب

این جشنواره در چارچوب برنامه‌های آموزش همگانی صنعت آب و فاضلاب و با تأکید بر نقش مدارس در شکل‌گیری رفتارهای صحیح مصرف برگزار می‌شود.

دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران فرهنگ مصرف بهینه آب، می‌توانند آموخته‌های خود را به خانواده‌ها منتقل کنند و با مشارکت در ترویج این فرهنگ، نقش مؤثری در کاهش مصرف و حفاظت از منابع آبی ایفا کنند.

آموزش نسل جدید و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال منابع آبی از محورهای اصلی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی شرکت آب و فاضلاب استان فارس در حوزه مدیریت مصرف آب به شمار می‌رود؛ رویکردی که با بهره‌گیری از شیوه‌های خلاقانه و آموزش‌های متناسب با گروه‌های سنی مختلف دنبال می‌شود.