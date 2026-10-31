به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر شنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: در یک سال اخیر ۶۵هزار تن کالای اساسی و ۴۵۰هزار تن نهاده دامی و ماده اولیه واحدهای تولیدی تامین و توزیع شده و لازم است واردات کالاهای اساسی با مشارکت بخش خصوصی ادامه یابد.

وی به مشوق‌های وارداتی اشاره کرد و افزود: حذف ثبت سفارش و انجام ثبت آماری ۱۲ قلم کالای اساسی و مواد دارویی و پزشکی، تامین ال‌.سی به‌مدت ۶ ماه، ترخیص از گمرک و رفع مشکلات گمرکی از جمله مشوق‌های وارداتی برای واردکنندگان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ضرورت پیش‌بینی و تامین سوخت دوم برای نانوایی‌ها و واحدهای تولیدی را یادآور شد و گفت: با توجه به محدودیت انرژی و آمادگی برای کمبودهای احتمالی، لازم است تامین سوخت دوم این واحدها به‌صورت جدی اجرا شود.

خلیلی از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی خبر داد و گفت: این قرارگاه با برخوردهای بازدارنده و مقابله با احتکار و گران‌فروشی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اجرای نظارت بر نانوایی‌ها از مبدا تا مقصد، ثبت آرد روستاییان و عشایر را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در تامین و توزیع آرد مشکلی نداریم، ولی لازم است روستاییان و عشایر در طرح اختصاص آرد از طریق سامانه ثبت‌نام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به پرداخت مطالبات گندم‌کاران استان افزود: ۴ تا ۵درصد از مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران استان تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود.