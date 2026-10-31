مفیدی: هیئت کوهنوردی زنجان از رتبه شانزدهم به چهارم کشور ارتقا یافت

جلال مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رسالت اصلی هیئت، توسعه کوهنوردی و صعودهای ورزشی، شناسایی ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن زمینه رشد ورزشکاران در رشته‌های مختلف این حوزه است.

وی افزود: هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان طی یک‌سال‌ونیم گذشته تلاش کرده است با رویکردی تخصصی و برنامه‌محور، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و تقویت کند. در همین راستا، کمیته‌های تخصصی هیئت متناسب با مسئولیت‌های خود، برنامه‌های مختلفی را برای توسعه این رشته‌ها دنبال می‌کنند.

مفیدی با اشاره به فعالیت حدود ۱۴ کمیته تخصصی در مجموعه هیئت گفت: سنگ‌نوردی، دره‌نوردی، غارنوردی، آموزش، محیط‌زیست، امداد و نجات و پیشکسوتان از جمله حوزه‌های فعالیت این کمیته‌ها هستند. هدف ما تقویت این بخش‌ها، ارتقای دانش فنی ورزشکاران و فراهم کردن زمینه پیشرفت و بهبود جایگاه استان در سطح کشور است.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان، ارتقای جایگاه این هیئت در ارزیابی عملکرد استانی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره اخیر دانست و گفت: با تلاش مجموعه هیئت، ورزشکاران، اعضای هیئت‌رئیسه، مسئولان کمیته‌های تخصصی و باشگاه‌ها، توانستیم جایگاه استان را از رتبه شانزدهم به رتبه چهارم کشور ارتقا دهیم و در جمع پنج هیئت برتر کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور قرار بگیریم.

وی با قدردانی از همراهی اعضای خانواده کوهنوردی استان تصریح کرد: این موفقیت حاصل تلاش جمعی ورزشکاران، مربیان، باشگاه‌ها و مسئولان کمیته‌های تخصصی است و بدون مشارکت و همراهی این مجموعه به دست نمی‌آمد. امیدواریم با تداوم این روند، در حوزه ورزش قهرمانی و مدال‌آوری نیز دستاوردهای بیشتری کسب کنیم.

مفیدی با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای ورزشی یک‌سال‌ونیم اخیر اظهار کرد: اعزام تیم‌های سنگ‌نوردی استان به رقابت‌های قزاقستان و چین، حضور در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی و برگزاری همایش ملی سیمرغ از جمله برنامه‌های مهم این دوره بوده است.

وی ادامه داد: ورزشکاران زنجانی در المپیاد استعدادهای برتر موفق به کسب هشت مدال شامل چهار مدال طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنز شدند؛ دستاوردی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی است.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان، برگزاری مسابقات دوی کوهستان و میزبانی اردوهای تیم ملی در استان را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: تلاش کرده‌ایم با حضور در رویدادهای مختلف و فراهم کردن زمینه میزبانی مسابقات، توانمندی‌های ورزشکاران زنجانی را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

فعالیت نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ ورزشکار بیمه‌شده

مفیدی با اشاره به ظرفیت جامعه ورزشی استان گفت: در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در حوزه کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان دارای بیمه ورزشی هستند و توسعه مشارکت عمومی در این رشته‌ها از موضوعات مورد توجه هیئت است.

وی افزود: برگزاری همایش باشگاه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، مشارکت در برنامه‌های عمومی پیاده‌روی، تجلیل از باشگاه‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله فعالیت‌های هیئت در هفته تربیت‌بدنی و ورزش بوده است.

مفیدی همچنین دیدار با خانواده شهدای کوهنورد را از دیگر برنامه‌های فرهنگی این مجموعه عنوان کرد و گفت: پاسداشت یاد شهدا، توجه به ارزش‌های فرهنگی و تقویت ارتباط میان خانواده بزرگ ورزش، در کنار فعالیت‌های فنی و قهرمانی، از موضوعات مورد توجه هیئت است.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان، آموزش را مهم‌ترین اولویت برای ورود علاقه‌مندان به کوهنوردی و سنگ‌نوردی دانست و اظهار کرد: افرادی که قصد ورود به کوهنوردی و کوه‌پیمایی را دارند، باید پیش از شرکت در برنامه‌های جدی، آموزش‌های اولیه و دوره مقدماتی کوهنوردی را پشت سر بگذارند.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از دوره‌های آموزشی و ثبت‌نام، به باشگاه‌های فعال و مراجع مرتبط با هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مراجعه کنند. حضور در برنامه‌های کوهنوردی بدون دانش و آمادگی کافی می‌تواند خطرآفرین باشد؛ بنابراین آموزش باید از نخستین مراحل فعالیت ورزشی جدی گرفته شود.

مفیدی با تأکید بر ضرورت برخورداری از بیمه ورزشی خاطرنشان کرد: کوهنوردی و سنگ‌نوردی، چه در محیط‌های طبیعی و چه در سالن‌های ورزشی، با احتمال بروز حادثه همراه هستند. ازاین‌رو، تهیه بیمه ورزشی و رعایت اصول ایمنی از الزامات فعالیت در این رشته‌هاست و علاقه‌مندان باید پیش از آغاز فعالیت، به این موضوع توجه کنند.

مفیدی با اشاره به فعالیت بانوان در رشته‌های مختلف کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گفت: بانوان زنجانی هم‌پای آقایان در بخش‌های مختلف این رشته فعالیت می‌کنند و در برنامه‌های کوهنوردی، فعالیت باشگاهی، سنگ‌نوردی سالنی و رقابت‌های قهرمانی حضور دارند.

وی افزود: در حال حاضر دست‌کم سه بانوی ورزشکار زنجانی در بخش‌های مرتبط با تیم ملی و همچنین حدود پنج ورزشکار مرد از استان در این مجموعه حضور دارند. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بانوان استان برای پیشرفت و حضور در عرصه‌های ملی است.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان تأکید کرد: توسعه فعالیت بانوان در کنار تقویت بخش مردان، نیازمند فراهم کردن زمینه مناسب برای آموزش، تمرین و حضور در رقابت‌های ورزشی است و این موضوع باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

استعدادیابی با همکاری آموزش‌وپرورش

وی با اشاره به اهمیت شناسایی استعدادهای جوان اظهار کرد: اجرای برنامه استعدادیابی با هماهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان در دستور کار قرار دارد تا دانش‌آموزان مستعد شناسایی شوند و زمینه ادامه فعالیت تخصصی آن‌ها فراهم شود.

مفیدی ادامه داد: پس از شناسایی استعدادها، ورزشکاران منتخب می‌توانند تمرینات خود را در محیط‌های تخصصی، از جمله سالن‌های سنگ‌نوردی، ادامه دهند و به‌تدریج وارد باشگاه‌ها و رقابت‌های ورزشی شوند.

وی با بیان اینکه استعدادیابی می‌تواند پشتوانه مهمی برای آینده ورزش قهرمانی استان باشد، افزود: اگر این فرایند به‌صورت اصولی و مستمر دنبال شود، در سال‌های آینده امکان معرفی ورزشکاران بیشتری به عرصه‌های ملی و کسب مدال‌های بیشتر فراهم خواهد شد.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان، ساماندهی گروه‌های کوهنوردی را از اولویت‌های کاری هیئت برشمرد و گفت: در کنار باشگاه‌های رسمی، گروه‌های مختلفی در حوزه کوهنوردی، طبیعت‌گردی و برنامه‌های گل‌گشتی فعالیت می‌کنند که ساماندهی وضعیت آن‌ها ضروری است.

وی افزود: هدف ما هدایت گروه‌های فعال به سمت فعالیت رسمی و دریافت مجوزهای لازم است تا بتوانند در قالب باشگاه‌های دارای مجوز فعالیت کنند. فعالیت در چارچوب رسمی، علاوه بر شفاف شدن مسئولیت‌ها، زمینه استفاده از حمایت‌های آموزشی و فنی را نیز فراهم می‌کند.

مفیدی با تأکید بر اهمیت این موضوع از نظر ایمنی تصریح کرد: در برنامه‌های کوهنوردی، مسئولیت‌پذیری و رعایت ضوابط اهمیت زیادی دارد. فعالیت گروه‌هایی که ساختار رسمی مشخصی ندارند، ممکن است در صورت بروز حادثه، مشکلاتی را در زمینه تعیین مسئولیت‌ها و پیگیری موضوع ایجاد کند. به همین دلیل، ساماندهی گروه‌ها و تشویق آن‌ها به دریافت مجوز در اولویت برنامه‌های هیئت قرار دارد.

وی ادامه داد: باشگاه‌های رسمی می‌توانند از ظرفیت‌های موجود در حوزه آموزش، دسترسی به مربیان و پشتیبانی فنی استفاده کنند. علاقه‌مندان و گروه‌ها نیز می‌توانند با مراجعه به مراجع مربوط در اداره ورزش و جوانان شهرستان و طی مراحل قانونی، برای دریافت مجوز اقدام کنند.