به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم صهیونیستی برای دومین بار از صبح امروز، منطقه حدفاصل شهرک‌های النبطیه الفوقا و کفرتبنیت در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

منابع لبنانی اعلام کردند که یک پهپاد اسرائیلی فلکه کفرتبنیت- النبطیه را با موشک هدایت شونده هدف قرار داد.

همچنین جنگنده های اسرائیلی یک ساختمان مسکونی ۴ طبقه را در شهرک برعشیت مورد حمله قرار داد.

همزمان، پهپادهای اسرائیلی به پروازهای گسترده خود در منطقه صور ادامه می‌دهند و جنگنده‌های اسرائیلی نیز در ارتفاع پایین در آسمان جنوب لبنان پرواز می‌کنند.