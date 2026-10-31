به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه برنامه‌ریزی اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با تأکید بر اهمیت میزبانی شایسته ایران از این اجلاس، اظهار کرد: تعامل و توسعه روابط با کشورهای منطقه یکی از راهبردهای دولت چهاردهم و به‌ویژه رئیس‌جمهور است.

وی افزود: دولت در این زمینه دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده است که بخشی از آن به روش و منش رئیس‌جمهور و بخش دیگری به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همچنین آمادگی کشورهای منطقه برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد.

عارف: تعامل ایران با شانگهای و اوراسیا نسبت به گذشته بهبود یافته است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حضور ایران در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای گفت: جمهوری اسلامی ایران مشارکت جدی و بسیار مناسبی در مجموعه‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.

عارف ادامه داد: شرایط کشور در این سازمان‌ها و اتحادیه‌ها نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و تعامل واقعی با کشورهای عضو شکل گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری اجلاس سران اکو در ایران اظهار کرد: تجربه نشان داده است که کشور در اجلاس‌هایی که میزبانی آن‌ها را بر عهده داشته، موفقیت‌های بیشتری به دست آورده است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مسئولان کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس‌ها با ذهنیت مثبتی ایران را ترک کرده‌اند و آثار میزبانی جمهوری اسلامی ایران از نشست‌های منطقه‌ای را در اجلاس‌های بعدی نیز مشاهده کرده‌ایم.

اجلاس اکو فرصتی برای جبران کم‌کاری‌های چهار دهه گذشته است

عارف با اشاره به سابقه تشکیل سازمان همکاری اقتصادی با محوریت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه گفت: متأسفانه این سازمان که اکنون ۱۰ عضو دارد، عملکرد مناسبی نداشته است.

وی افزود: سران کشورهای عضو نیز بر این موضوع تأکید دارند که فعالیت‌های اکو باید گسترش یابد تا این سازمان به جایگاه منطقه‌ای خود بازگردد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گسترش روابط کشورهای عضو اکو با یکدیگر در قالب همکاری‌های دوجانبه یا سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای اظهار کرد: این تعاملات موجب شده است کشورهای عضو آمادگی مناسبی برای ارتقای همکاری‌ها در چارچوب سازمان اکو داشته باشند.

عارف ادامه داد: کشورهای عضو اکو در حوزه تمدنی ایران قرار دارند و اشتراکات فرهنگی فراوان میان آن‌ها، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اجلاس پیش‌رو گفت: این اجلاس فرصت بسیار مهمی برای جبران کم‌کاری‌های چهار دهه گذشته و ترسیم افق پیش روی سازمان همکاری اقتصادی است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: به‌ویژه آنکه چالش‌های منطقه کاهش یافته و کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، قفقاز و کشورهای شرق ایران برای گسترش همکاری با کشورمان آمادگی دارند.

گردشگری، علم و فناوری، امنیت سایبری و تجارت در اولویت اجلاس اکو

عارف با تأکید بر ضرورت برگزاری اجلاس سران اکو در بهترین سطح در ایران تصریح کرد: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به برگزاری این اجلاس باید بر اساس اولویت‌های مشخص انجام شود.

وی گردشگری، علم و فناوری، امنیت فضای سایبری و تجارت را از محورهای مهم همکاری میان کشورهای عضو اکو برشمرد و خواستار توجه ویژه به این حوزه‌ها در برنامه‌ریزی اجلاس شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: برگزاری این اجلاس باید زمینه‌ای برای ارتقای سطح تعاملات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای عضو فراهم کند.

این جلسه با حضور رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی و رئیس شورای اطلاع‌رسانی برگزار شد.

دستور تشکیل پنج کارگروه تخصصی به ریاست وزرای مربوطه

در ادامه این جلسه، وزارت امور خارجه گزارشی از روند برنامه‌ریزی و برگزاری اجلاس سران اکو ارائه کرد.

همچنین وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی، گزارشی از آخرین وضعیت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اکو در حوزه مسئولیت‌های خود ارائه کردند و برنامه‌ها، اولویت‌ها و پیشنهادهایشان را برای اجلاس پیش‌رو تشریح کردند.

عارف در پایان جلسه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای برگزاری شایسته اجلاس سران اکو، دستور داد پنج کارگروه تخصصی فرهنگی، گردشگری، دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی به ریاست وزرای مربوطه تشکیل شود تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری این اجلاس را پیگیری کنند.

این جلسه با حضور رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی و رئیس شورای اطلاع‌رسانی برگزار شد.