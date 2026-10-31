به گزارش خبرنگار مهر، حسین رهایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بسیج دانش آموزی استان سمنان از تدارک برنامه های متنوع ویژه هفته بسیج دانش آموزی در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه برگزاری رویداد «رزمایش جان‌فدایان دانش‌آموز» از جمله این رویداد ها است، افزود: این رویداد در روز ۱۳ آبان ماه در هشت شهرستان استان سمنان برگزار می شود.

مسئول بسیج دانش آموزی استان سمنان گفت: در این روز دانش آموزان بسیجی در کنار دیگر اقشار مردم بسیجی و ولایی استان در دسته های رزمی به عنوان جانفدایان حضور خواهند داشت.

رهایی با بیان اینکه ویژه برنامه نومیدان نیز در شب های اقتدار و صلابت با حضور دانش آموزان بسیجی استان سمنان برگزار می شود، گفت: آمادگی دفاعی و در کنار آن نشاط اجتماعی از جمله اهداف این رویداد است

وی افزود: تقویت حضور دانش آموزان در اجتماعات شبانه اقتدار و صلابت مردم متدین و ولایی استان سمنان از جمله مهمترین محورهای برگزاری رویداد نومیدان برای دانش آموزان استان است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان سمنان همچنین با بیان اینکه اجرای پویش‌های فضای مجازی و اجتماع نسل فهمیده‌ها دو رویداد محوری دیگر هفته بسیج دانش آموزی در استان سمنان است، افزود: مراسم میقات صالحین در قالب نشست های بصیرتی و اردوی جهادی دانش آموزی از دیگر برنامه های این هفته است.