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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

قهر بیرانوند بی‌هزینه نماند؛ حذف از فهرست اعزامی به دوحه

قهر بیرانوند بی‌هزینه نماند؛ حذف از فهرست اعزامی به دوحه

ملی‌پوش جوان تیراندازی ایران در پی اختلاف‌نظر با فدراسیون و تصمیم به کناره‌گیری از اردوهای تیم ملی رقابت‌های قهرمانی جهان در قطر را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان از ۱۲ تا ۲۲ آبان‌ به میزبانی دوحه برگزار می‌شود و در هر ماده سه سهمیه المپیک توزیع خواهد شد. در همین راستا فدراسیون تیراندازی اسامی ملی‌پوشان اعزامی به رقابت‌های قهرمانی جهان دوحه را اعلام کرد که نام محمد بیرانوند در میان نفرات انتخاب‌شده دیده نمی‌شود.

پس از پایان بازی‌های آسیایی ناگویا نخستین تغییر فدراسیون تیراندازی در بخش اهداف پروازی و با برکناری علی افسری سرمربی تراپ رقم خورد. تصمیمی که با واکنش محمد بیرانوند همراه شد. این ملی‌پوش ۱۸ ساله پیش از این اعلام کرده بود در صورت تغییر سرمربی به اردوهای تیم ملی بازنمی‌گردد و در ادامه نیز با غیبت در تمرینات عملاً از حضور در برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی کناره‌گیری کرد. تصمیمی که حالا غیبت او در نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک را به دنبال داشته است.

مسابقات قهرمانی جهان تیراندازی از ۱۲ آبان به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود. این رقابت‌ها نخستین رویداد مهم توزیع سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به شمار می‌رود و در جریان آن ۳۶ سهمیه المپیک توزیع خواهد شد.

کد مطلب 6995398
فریبا جلیل خانی

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