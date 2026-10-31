به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین روزبه در نشست کشوری معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی که ششم آبان‌ماه، در تبریز برگزار شد، به تشریح برنامه‌ها و ابزارهای حمایتی این سازمان پرداخت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه فناوری و نوآوری، توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و خلاق، بهره‌گیری از توان متخصصان و فناوران ایرانی مقیم خارج از کشور و استفاده از ظرفیت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه رسمی را از محورهای مهم فعالیت‌های سازمان برشمرد.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ملی برای گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه دانشگاه‌های علوم پزشکی، تصریح کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه توسعه زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور را فراهم کند.

روزبه همچنین آمادگی کامل این سازمان را برای حمایت از دانشگاه‌های علوم پزشکی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی آن‌ها اعلام کرد و گفت: این سازمان در چارچوب رویکرد جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و با توجه به نیازهای واقعی و اولویت‌های اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها، برای تسهیل مسیر همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی اقدام خواهد کرد.