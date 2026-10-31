ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران و عشایر جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحیم صبور از برگزاری اردوی جهادی خدمت‌رسانی به دامداران و عشایر در روستای سه‌چاه شهرستان جهرم با مشارکت مجموعه‌های جهاد کشاورزی، بسیج جامعه کشاورزی و دامپزشکی استان خبر داد و با اشاره به برگزاری این اردو در روزهای هفتم و هشتم آبان‌ماه گفت: این برنامه با هدف حمایت از دامداران و عشایر، ارتقای سلامت دام و طیور و کمک به تأمین امنیت غذایی اجرا شد.

وی افزود: در این اردوی جهادی خدماتی از جمله معاینه و درمان رایگان، واکسیناسیون دام و طیور، سم‌پاشی جایگاه‌های نگهداری دام و آموزش‌های بهداشتی به دامداران و بهره‌برداران ارائه شد.

صبور با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون دام و طیور در پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام گفت: واکسیناسیون نقش مؤثری در کنترل بیماری‌هایی مانند تب مالت و سل دارد و سم‌پاشی جایگاه‌های نگهداری دام نیز به کنترل انگل‌های خارجی از جمله کنه‌ها و پیشگیری از بیماری‌هایی مانند تب کریمه کنگو کمک می‌کند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: آموزش‌های بهداشتی به دامداران نیز می‌تواند به کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و ارتقای کیفیت فرآورده‌های دامی منجر شود؛ چراکه امنیت غذایی پایدار در گرو سلامت دام است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم، ضمن افزایش دسترسی دامداران به خدمات دامپزشکی، به کاهش خسارات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری کمک می‌کند.