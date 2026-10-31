«آنالیز دقیق آب و پساب» راهکاری برای کاهش برداشت صنایع از منابع آبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، افزایش فشار بر منابع آبی کشور و ضرورت مدیریت مصرف در صنایع، نیاز به تجهیزات دقیق برای پایش کیفیت آب و پساب را بیش از گذشته مطرح کرده است. تجهیزات آنالیز آب با شناسایی آلاینده‌های شیمیایی و زیستی و اندازه‌گیری شاخص‌های کیفی، می‌توانند اطلاعات مورد نیاز برای کنترل فرایندهای صنعتی، بهبود عملکرد تصفیه‌خانه‌ها و بررسی امکان بازچرخانی آب را در اختیار صنایع قرار دهند.

در همین راستا، شرکت دانش‌بنیان نانو مبنا ایرانیان با طراحی و تولید تجهیزات آنالیزوری و طیف‌سنجی نوری، محصولاتی را برای استفاده در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، سلامت و محیط زیست توسعه داده است. آنالیزورهای آب و پساب این شرکت از جمله محصولات این مجموعه هستند که برای استفاده در محیط‌های آزمایشگاهی و سامانه‌های پایش آنلاین طراحی شده‌اند.

طیبه قدس‌الهی، مدیرعامل شرکت نانو مبنا ایرانیان، با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در زمینه تولید تجهیزات تشخیص و آنالیز گفت: شرکت نانو مبنا ایرانیان با حدود ۱۲ سال سابقه و با پشتوانه علمی قوی فعالیت خود را آغاز کرده است. محصولات ما در حوزه تشخیص و آنالیز قرار دارند و نانودراپ، دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی (Real-time PCR)، طیف‌سنج مرئی‌فرابنفش، آنالیزور آب و میکروپلیت‌ریدر از جمله تجهیزاتی هستند که طراحی و تولید می‌کنیم و به بازار عرضه کرده‌ایم.

به گفته قدس‌الهی، محصولات این شرکت در حوزه‌های مختلفی از جمله سلامت، صنعت، محیط زیست و کشاورزی کاربرد دارند. او با اشاره به چالش‌های زیرساختی کشور، ناترازی آب، برق و گاز را از جمله مسائلی دانست که استفاده از تجهیزات دقیق اندازه‌گیری و آنالیز می‌تواند در مدیریت آن‌ها نقش پشتیبان داشته باشد. دسترسی به داده‌های قابل اتکا، یکی از پیش‌نیازهای تصمیم‌گیری صحیح و مدیریت کارآمد منابع است.

پایش کیفیت آب؛ یکی از پیش‌نیازهای مدیریت مصرف در صنایع

در صنایع آب‌بری مانند فولاد و پتروشیمی، آب در بخش‌های مختلف تولید، خنک‌کاری و عملیات جانبی مصرف می‌شود. تغییر در کیفیت آب ورودی یا پساب خروجی می‌تواند بر عملکرد تجهیزات و فرایندهای صنعتی تأثیر بگذارد. از این رو، اندازه‌گیری مستمر شاخص‌های کیفی آب و شناسایی به‌موقع آلودگی‌ها اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل نانو مبنا ایرانیان با اشاره به کاربرد تجهیزات این شرکت در حوزه آب و پساب توضیح داد: آنالیزورهای آب امکان بررسی آلاینده‌های شیمیایی و زیستی را فراهم می‌کنند. به گفته او، این تجهیزات با توجه به نوع دستگاه و کاربرد تعریف‌شده، در قالب سامانه‌های آزمایشگاهی یا پایش آنلاین قابل استفاده هستند و می‌توانند برای کنترل کیفیت آب و بررسی وضعیت آب و پساب در محیط‌های صنعتی به کار گرفته شوند.

در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، پایش کیفیت آب می‌تواند به تشخیص تغییرات نامطلوب، بررسی عملکرد سامانه‌های تصفیه و ارزیابی کیفیت آب در مراحل مختلف تولید کمک کند. اطلاعات حاصل از این اندازه‌گیری‌ها همچنین در بررسی امکان استفاده مجدد از آب و کاهش برداشت از منابع تازه کاربرد دارد.

بخشی از پساب تولیدشده در واحدهای صنعتی، پس از تصفیه و رسیدن به استانداردهای مورد نیاز، قابلیت بازگشت به چرخه مصرف را دارد. دسترسی به داده‌های دقیق درباره کیفیت آب و پساب، تصمیم‌گیری درباره روش تصفیه و موارد استفاده مجدد از آن را آسان‌تر می‌کند. البته میزان صرفه‌جویی در مصرف آب به عواملی مانند نوع صنعت، فناوری تصفیه، ساختار فرایند تولید و نحوه بهره‌برداری از تجهیزات بستگی دارد. بنابراین، تجهیزات آنالیز آب به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل ناترازی منابع آبی را برطرف کنند، اما در کنار اصلاح فرایندها و توسعه سامانه‌های بازچرخانی، می‌توانند به مدیریت بهتر مصرف کمک کنند.

شرکت نانو مبنا ایرانیان در خردادماه سال ۱۳۹۱ به‌وسیله تعدادی از فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد. زمینه اصلی فعالیت این مجموعه، طراحی و ساخت تجهیزات اسپکتروفتومتری و آنالیزورهای نوری مبتنی بر فناوری طیف‌سنجی است. این تجهیزات در حوزه‌های سلامت، صنعت، محیط زیست و پژوهش کاربرد دارند و برای انجام اندازه‌گیری‌ها و تحلیل‌های مورد نیاز در آزمایشگاه‌ها و محیط‌های صنعتی توسعه یافته‌اند.

از محصولات این شرکت می‌توان به نانودراپ، اسپکتروفتومتر فرابنفش‌مرئی (UV-VIS)، آنالیزور چندمنظوره، میکروپلیت‌ریدر، دستگاه Real-time PCR، آنالیزور آب، آنالیزور نیمه‌اتوماتیک بیوشیمی، اتوآنالایزر بیوشیمی و سامانه‌های آنالیز آنلاین گاز، آب و پساب اشاره کرد. برخی از این محصولات برای کاربردهای تخصصی آزمایشگاهی و برخی دیگر برای استفاده در محیط‌های صنعتی طراحی شده‌اند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی شرکت، محصولات این مجموعه تاکنون در بیش از ۱۶۰ دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز درمانی و مجموعه صنعتی نصب و راه‌اندازی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰۰ مقاله در مجلات نمایه‌شده در پایگاه ISI و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی در کارنامه پژوهشی این شرکت قرار دارد.

این شرکت همچنین از برخورداری محصولات و فعالیت‌های خود از استانداردها و تأییدیه‌هایی از جمله ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۳۴۸۵ و پروانه ساخت اداره کل تجهیزات پزشکی خبر داده است. گواهی بین‌المللی کالیبراسیون، تأییدیه عملکردی آزمایشگاه مرجع سلامت و استانداردهای ایمنی الکتریکی و سازگاری الکترومغناطیسی نیز در فهرست مدارک و تأییدیه‌های اعلام‌شده این مجموعه قرار دارند. دریافت مجوز و پروانه پژوهش از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از دیگر موارد اعلام‌شده از سوی شرکت است.

نقش تجهیزات بومی در مدیریت منابع آبی

افزایش دقت اندازه‌گیری و دسترسی به داده‌های قابل اتکا، از نیازهای اصلی صنایع برای مدیریت مصرف آب و کنترل آلاینده‌هاست. تجهیزات آنالیز آب و پساب با شناسایی تغییرات کیفی، پایش عملکرد فرایندهای تصفیه و فراهم‌کردن اطلاعات لازم برای بازچرخانی، می‌توانند به بهبود مدیریت منابع آبی در واحدهای صنعتی کمک کنند.

توسعه تجهیزات داخلی در این حوزه نیز می‌تواند بخشی از نیاز صنایع و مراکز آزمایشگاهی به ابزارهای اندازه‌گیری و پایش را تأمین کند. محصولات شرکت نانو مبنا ایرانیان از جمله نمونه‌های تولید داخل در زمینه تجهیزات آنالیزوری هستند که برای کاربردهای آزمایشگاهی و صنعتی، از جمله پایش کیفیت آب و پساب، عرضه شده‌اند. استفاده مؤثر از این تجهیزات، در کنار راهکارهای فنی و مدیریتی، می‌تواند زمینه کنترل بهتر مصرف آب، شناسایی آلودگی‌ها و افزایش ظرفیت استفاده مجدد از منابع آبی را فراهم کند.